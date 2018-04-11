Bakan Kurtulmuş’tan terör örgütleri elindeki teknolojik silahlara tepki

İstanbul Üniversitesi’nde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, terör örgütlerinin ellerindeki yabancı marka ve teknolojik silahlara değinerek, “Bunlar Çarşamba Pazarı’nda ya da köşedeki AVM’de satılmıyor”dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dönem kendisinin de eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 50’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde düzenlenen programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenciler de katıldı. Kurtulmuş, program öncesi ve sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Burada düzenlenen programda bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, terör örgütlerinin ellerindeki yabancı marka ve teknolojik silahlara değinerek, “Dünyanın eli kanlı bu cani terör örgütleri bu kadar büyük gelişmiş hem de teknolojinin bu ürünü olarak gelişmiş olan bu silahları acaba nereden temin ediyorlar? Ne şekilde elde ediyorlar? Bunlar Çarşamba Pazarı’nda ya da köşedeki AVM’de satılmıyor. Dolayısı ile vekalet savaşlarının nasıl yeni dünyanın yeni nesil savaşlarından birisi olduğu bütün netliği ile ortaya çıkıyor. Bedelinin de maalesef bu savaşın tanığı olmayan masum halklar ödüyor. Aynı şekilde biz bunu yıllar evvel söylediğimizde birileri vekalet savaşı fikrine karşı çıkıyorlardı. Şimdi herkes vekalet savaşından bahsediyor” dedi.

“10-15 yıl içerisinde başlatılacak büyük bölgesel savaşların sinyalleri tesadüf değildir”

Dünya üzerinde ticaret savaşları da olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump’ın aldığı ekonomik karardan bahsederek, “Sayın Trump bir gece dedi ki ‘çelikte ve alimünyumun da gümrük duvarlarını yükseltiyorum’ dedi. Bu gümrük ve ticaret savaşlarının butonuna basmaktı. Arkasından Çin’de 128 kalem mal da gümrük duvarlarını yükselttiğini ilan etti. Aynı şekilde başka ülkeler arasında ticaret savaşları devam edecek. Bunun arkasında yeni nesil savaşların bir başka unsuru olan bölgesel savaşları bölgesel çatışmaları planlayan bazı karanlık odaklar var. Ne yazık ki bölgemiz bu bölgesel savaşların önemli hedef tahtalarından birisidir. Bölge ülkelerinin bazılarından daha şimdiden önümüzdeki 10 -15 yıl içerisinde başlatılacak büyük bölgesel savaşlarının sinyallerinin geliyor olması tesadüf değildir. Bunları ufkumuzu karartmak ya da endişeye sevk etmek için söylemiyorum. Önümüzdeki dönemde her alanda bu büyük mücadelelerin devam edeceği, çelişkilerin çatışmaların bir şekilde bazı çevreler tarafından sürdürülmek isteneceği bir dönemdir. Bu bazı çevrelerden adamlar ya da kadınlar her ülkede de vardır” diye konuştu.