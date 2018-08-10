HABER

Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

BAKANI KIZDIRAN GÖRÜNTÜ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'nun Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)

BAKANI KIZDIRAN GÖRÜNTÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'nun Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Ünye ilçesinde selden yıkılan Cevizdere Köprüsü'nü ve sel sularının bastığı bir tekstil fabrikasını da inceledi. Bakan Kurum'un yıkılan köprü incelemesi sırasında ise selden dolayı yaklaşık 3 milyon lira zararı olduğunu belirten Mustafa Çakır, dere yatağı bölgesinde Ünye Belediyesi'nin dolgu çalışması yaptığını, bunun da yanlış çalışma olduğunu belirterek, bakana belediyeyi şikayet etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise sel afetinin büyük boyutlu olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticilerine talimat vererek, dere yatağı üzerinde bulunan kaçak binaların tespit edilmesini ve valilik koordinasyonunda yıkımının da yapılmasını istedi. Yıkılan köprünün yakınında, dere yatağında bulunan inşaat halindeki binayı görünce kızan Bakan Kurum, dere yataklarına yapı yapılmaması gerektiğini söyledi.
'DERE KENARINDA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINI YAPACAĞIZ'
Bölgede meydana gelen selle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekibin sahada çalışma yaptığını, çalışmalarında 1 hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Sahada dere güzergahında varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapıp valiliğimiz koordinasyonunda bunlarında yıkımını, imarsız kaçak yapılar varsa eğer bunlarında yıkımını yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor. İklim değişikliği söz konusu. Dere kesitlerinin genişlemesi mi gerekiyor, bizim atık su kanallarımızın, yağmur suyu kanallarımızın genişlemesi mi gerekiyor bunuda belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız inşallah. Vefat eden vatandaşımızın cenazesine de gittik, yakınlarının başı sağolsun, Ordumuza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşamlarına yaşam kalitesine kavuşturacağız" dedi.
FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.