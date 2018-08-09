Bakan Kurum, medya temsilcileriyle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 millet bahçesini projelendirdiklerini, 100 gün içerisinde 5 millet bahçesinin açılışını yapacaklarını ve 6'sının da projelendirme çalışmalarının başlayacağını bildirdi. Kurum, İLBANK Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, "100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması" programında başkentteki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, 100 günlük icraat programında bakanlığın yürüteceği faaliyetlere ilişkin yaptığı sunumda, millet bahçelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 18 ilde 33 millet bahçesi yapacaklarını belirten Kurum, "22 millet bahçesini projelendiriyoruz. 100 gün içerisinde 5 millet bahçesini de açıyor olacağız, 6 millet bahçesinin projelendirme çalışmaları da başlayacak." diye konuştu. İstanbul'da Kayaşehir'de, "Kayaşehir Birinci Etap" ve "Kuzey Yakası", Baruthane'de "TOKİ Millet Bahçesi", Esenler'de "15 Temmuz" ve Konya'da "Meram" millet bahçelerinin açılışlarının 100 gün içinde gerçekleştirileceğini bildiren Kurum, İstanbul'da Pendik, Kayaşehir, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ve Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde de 6 bahçenin çalışmalarının başlayacağı bilgisini verdi.

Şehir merkezindeki eski stadyumların yerine de Millet Bahçeleri yapılacağı anlatan Kurum, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer ile Esenler'deki askeri alanlardan alınan ve kentsel dönüşüm için rezerv alanı olarak düşünülen bölge ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanın da Millet Bahçesi olma konusunda projelendirileceğini söyledi. Kurum, Millet Bahçeleri ile İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 10, Ankara'da ise yüzde 6 artacağına dikkati çekti.

\ - "1 milyon 300 bin bağımsız birimin dönüşümüne başladık" Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda da bilgi veren Kurum, "Bakanlık olarak, 2012'den bu yana 2 milyar liraya yakın kira yardımı yapmış bulunuyoruz. Ülke genelinde 7,5 milyon bağımsız birimin dönüşümünü hedefliyoruz. Bu manada 1 milyon 300 bin bağımsız birimin dönüşümüne de başlamış bulunuyoruz. Bu 1 milyon 300 bin, yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın can güvenliği teminatı oluyor. Bunu daha hızlı bir şekilde yürüteceğiz." dedi. Kentsel dönüşümde sahada yaşanan sorunlar olduğunu belirten Kurum, bu sorunlara ilişkin de gerekli düzenlemeleri Meclisin açılmasıyla gündeme getirileceğini, hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağı kentsel dönüşüm projelerini yürüteceklerini vurguladı.

Kamu konutlarının satışı konusunda da çalışmaların hızlandırıldığına işaret eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk etapta 5 bin konut, toplamda 50 bin konut hazır. İnşallah bunların da satışlarını hızlı bir şekilde yapıp, içinde olan vatandaşlarımızın alması, bizim temennimiz budur. Onların alması noktasında cazip imkanlar onlara sunup, bu konuyu da bir daha açılmamak üzere kapatmak istiyoruz." dedi. Murat Kurum, atıl durumdaki hazine arazilerin ekonomiye kazandırılacağını dile getirerek 81 ilde 13 milyon kilometrekare tescil harici alanın da envanterinin çıkarılacağını bildirdi. Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ile de okullarda "Yeşil Bayrak" projesini başlatacaklarını, temiz ve sıfır atık konusundaki bilinçli ve bunu uygulayan okullar hedeflediklerini söyledi. Bakanlık olarak, "Klaksona son" projesini başlatacaklarını anlatan Kurum, araç kullanımı sırasında kornaya az basılmasına ilişkin bilinçlendirme konusunda çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. - Emlak Bankası tekrar faaliyete geçecek

Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçmesine ilişkin olarak da detayları aktaran Kurum, şöyle devam etti: "2001'de tasfiye sürecine başlandı ve bugün tasfiye sürecini başarıyla tamamladık ve ilk 100 gün içerisinde genel kurullarını yapıp, hızlı bir şekilde bankayı faaliyete geçiriyor olacağız. Bu banka, yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira ödenmiş sermayesiyle güçlü bir banka olacak. Biz bakanlığımız bünyesinde olması hasebiyle de kamunun atıl arazilerini, gayrimenkullerini burada değerlendiriyor olacağız. Emlak Bankasının geçmişte yapmış olduğu projelerin daha büyük bir vizyon içerisinde yenilerini yapıyor olacağız. Burası bizim çok önemsediğimiz, hızlı hareket etmek istediğimiz bir ilan o manada biz de hızlı bir şekilde hareket edip, bu bankayı kuruyor olacağız. Gayrimenkul sektörüne, gayrimenkulle alakalı vatandaşlarımızın hizmetine güçlü manada çalışacak ve hizmet verecek bir banka olacak. Bankanın 100 gün içerisinde statüsünü belirleyeceğiz, genel kurulunu yapacağız, hizmet binası ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. BDDK'nin talepleri doğrultusunda da hızlı bir şekilde çalışmayı başlatacağız. Bu banka hem gayrimenkul sektöründe cari açığın azaltılması, ithal ikameli malların ülkemizde üretilmesi noktasında ülkemize ve sektörümüze yön verecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, eylem planında yer alan Sıfır Atık Projesi, 40 bin konut, iş yeri ve hizmet binasının tamamlanması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırılması ve dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15 bin 523 konutun satışı ve planlanan 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanması konularında da bilgi verdi. Kurum, 100 günlük icraat programındaki "Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması"na da değinerek, kentsel dönüşüm, imar planlarından yaşanan sorunlar yaşandığını belirtti. Bu sorunlara ilişkin belli süreler tespit edip, bu planlara ilişkin itiraz, dava gibi her türlü değerlendirmenin yapılıp, müktesep hak olma noktasında bir çalışma başlatacaklarını ve kentsel dönüşümden kaynaklı birçok soruna ilişkin düzenlemeler yapacaklarını vurguladı. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu istiyorum, arzu ediyorum, her önüne gelenin AVM, ofis yapamadığı, ihtiyacın tespit edildiği, ihtiyaca göre yapıldığı, yapan firmanın finansal yeterliliğinin olup olmadığı. Yani yapan firmanın finansal ve teknik yeterliliği var mı? Şehrin buna ihtiyacı var mı? Bunları ruhsat almadan önce bunları bize ispat ediyor olacak. Biz üst ölçekte sorunları çözmezsek eğer önümüzdeki sorunları çözmekten yoruluruz. Dolayısıyla bu sorunları üst ölçekte çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Belki bir kısmı 100 güne girmeyecektir ama süreç içerisinde yapmayı arzuladığımız değişiklikler olacak."

Kurum, programda yer alan Katı Atık Programı'nın (KAP) başlatılması, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması, Türkiye Mekansal Strateji Planı çalışmalarına başlanması, yatırımlar için arazi ihtiyacı analizinin yapılması, planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi'nin başlatılması, Güneydoğu'da terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi konularında da bilgi verdi. Kurum, "Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti" alanının Dünya Miras Listesine alınması için çalışmaların da yürütüldüğüne işaret etti. - "Kanal İstanbul'u hiçbir kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyor olacağız" Medya temsilcilerinden gelen soruları da yanıtlayan Kurum, döviz ve faizlerdeki artışın Kanal İstanbul Projesi'nde herhangi bir olumsuzluk oluşturup, oluşturmadığı ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Kanal İstanbul'la ilgili bugünkü dövizin artışı ve faizin hareketliliği muhakkak tüm ülkedeki yatırımı o manada etkiler. 'Etkilemiyor' demek doğru değil ancak Kanal İstanbul çok önemli bir proje, herkesin, sadece yerli yatırımcının değil, yurt dışındaki yatırımcının da önemsediği bir proje. Bu manada başarılı olacağını düşünüyorum. Buraya faiz desteği noktasında zaten bir kamu kaynağını kullanmak gibi bir hedefimiz yok. Cumhurbaşkanımızın da bu noktada talimatları var, hiçbir kamu kaynağı kullanmadan bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Yurt dışındaki yatırımcılarımız o manada bu projeye ilgililer, yerli yatırımcılarımızdan da ilgili olanlar var. Netice de bu proje bugünden yarına bitecek bir proje değil, bir süreci olacak, Ulaştırma Bakanlığımız bu ihaleyi yapacak. Ben hiçbir problemle karşılaşmayacağız diye düşünüyorum."

- "Bu son barış" Bakan Kurum, İmar Barışı'na şu ana kadar ki müracaatların beklendiği gibi olup olmadığı ve süre uzatımına ilişkin soru üzerine ise İmar Barışı'nda öncelikli beklentinin parasal değil, vatandaşların kaçak binalardaki sorununu çözmek olduğunu dile getirdi. İlerleyen süreçte yeniden İmar Barışı gibi bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin Kurum, şu değerlendirmede bulundu: "Bu artık İmar Barışı noktasında olması gereken son yasa. Bu yasadan faydalanan faydalandı, faydalanmayan süre içerisinde yapılacak neyse buna katlanacak. Neticede devlet vatandaşına bir adım attı. Bu adımı değerlendiren değerlendirecek, değerlendirmek istemeyen de süreçte sonuçlarına katlanacaktır. Artık 13'üncü, 14'üncü, 15'inci barış olmayacak, bu son barış, son af. O manada bir daha af çıkmaması noktasında zaten biz şehirlerde o çalışmaları başlatıyor olacağız. Vatandaşlarımız faydalanacak biz de onlarla el birliği içerisinde projelerimizi gerçekleştireceğiz." - İklim değişikliği İklim değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Kurum, son dönemde iklim değişikliği kaynaklı yoğun yağışlar, seller, toprak kaymalarının herkesin içini acıttığını belirterek, Bakanlıkta bu konuda iklim değişikliğine ilişkin önümüzdeki dönemde yapılacaklara ilişkin çalışmaların başlatıldığının altını çizdi.

Murat Kurum, "Buna ilişkin bir strateji oluşturmak zorundayız. Sonuçta tüm dünyada oluşan bir iklim değişikliği ve çok önemli. Buna ilişkin bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bunu da belki ilk yüz gün değilse bile belki ikinci 100 günde bu eylem planı çerçevesinde şehirlerimiz de ülkemizde alınması gereken tedbirler noktasında da bu tedbirleri inşallah açıklayacağız ve alacağız." değerlendirmesinde bulundu. Afetlerin öngörülemeyen doğal olaylar olduğuna işaret eden Kurum, bu yağışların olmasının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ve beklenen bir şey olmadığını vurguladı. Bakan Kurum, bir başka soru üzerine ise yeni yapılacak projelerde estetik uygulamalara önem verileceğini aktararak, "Güven ve estetiği bulunduğu yerden çok daha yukarıya çekeceğiz." dedi. - "Biz bu dönüşümü hızlandıracağız" 17 Ağustos depreminin yıl dönümünün yaklaştığı hatırlatılarak, İstanbul'daki son duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurum, öncelikle İstanbul'da yıkılan istinat duvarlarıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını, sahada belediyelerle tespitlerin yapılacağını, yıkılması ve yenilenmesi gereken duvarlara ilişkin tedbirleri sahada alma noktasında çalışmaların başlatıldığını söyledi.