HABER

Bakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarından zarar görmüş, inşaat ve restorasyon çalışmaları süren konut ve tescilli yapılarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağız

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarından zarar görmüş, inşaat ve restorasyon çalışmaları süren konut ve tescilli yapılarda incelemelerde bulundu. Sur ilçesindeki inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacaklarını belirten Bakan Kurum, "Şimdi bize düşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları, en hızlı şekilde yapabilmek. Diyarbakır'ı turizm, tarih, kültür şehri, tüm insanımızın, tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açından ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli" dedi.
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vali yardımcıları ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Murat Kurum karşılamanın ardından Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü'deki, Dicle Vadisi rekreasyon projesi hakkında bilgi aldı. Sur ilçesinde terörden zarar gören evlerin ve tescilli eserlerin yer aldığı bölgeye giden Kurum, inşaat çalışmalarını gözlemleyerek, terör olayları sırasında büyük hasar gören tarihi Kurşunlu Cami'sinde incelemelerde bulundu. Terörden zarar görmüş evleri de gezen Kurum, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra tarihi İçkale'de bulunan Valilik makamına geçen Kurum, burada kaymakam ve belediye başkan vekilleriyle bir araya geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Çukur teröründe canlarını veren şehitlerimizin olduğu alanları gezdik. İlk defa geliyorum. Orada birçok şehit verdik, birçok gazimiz var. Vatan toprağı adına, ülke güvenliği adına mücadele ettiler. Şimdi bize düşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları, en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Biz de bu kaldığımız yerden, aldığımız emaneti daha yukarı çekme gayreti göstereceğiz. Çok kısa zamanda yapılması gereken neyse, bunları yapıp, Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri, tüm insanımızın, tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açıdan ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli."
Terörden zarar gören, inşaatı devam eden yerlerde çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için gereken hizmetleri yapacaklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:
"Devletimizin gücünü, kararlılığını en kısa zamanda burada göstereceğiz. Burada yapılması gereken hizmetleri bir an önce yapacağız. Sur'daki projelerimizin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi, bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız. Buradaki konutları yerel mimariye uygun, yerel kültüre uygun, burada yerli malzemeyi kullanarak, yine konutların tamamının inşaatını yapacağız. İki tane millet bahçemiz var. Bunların biri eski stadımızın olduğu yer, diğeri de Dicle Vadisi'nde. Bu millet bahçeleri de bakanlığımız bünyesinde ve inşaatlarına en yakın sürede başlayacağız. Kayapınar'da da gelişecek konut aksları, gelişecek ticari akslarla ilgili çalışma başlatıyoruz. Burayı da geleceğin vizyonu, çerçevesinde şehre uygun, yapılaşmaya uygun az katlı, yapılaşmayı öngörecek şekilde düşünüyoruz. Diyarbakır'ın potansiyel olarak çok güçlü bir şehir olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul sektöründe alım-satım ile ilgili sorun olduğu söyleniyor. Halbuki Diyarbakır'da talep patlaması var. İnşallah bu talebe uygun yerleşim alanları üreteceğiz. Bunlar alt gelir ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın da ulaşabileceği seviyelerde olacak. Bundan sonrada konuşmayıp iş yapacağız."

FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağızBakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağızBakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağızBakan Kurum: Sur'da inşaat çalışmalarını hızla tamamlayacağız

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılamaKılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
CHP'li Öztunç: Bedelli paraları şehit ailelerine dağıtılsınCHP'li Öztunç: Bedelli paraları şehit ailelerine dağıtılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.