Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Allah aşkına Kürt olsak ne olur, Arap olsak ne olur, Laz olsak ne olur, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz." dedi.
Fakıbaba, Suruç ilçesindeki muhtarlarla, Belediye Konferans Salonu'nda istişare toplantısında bir araya geldi.
AK Parti iktidarı olarak belediyelere ciddi manada destek verdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, her mahalleye eşit hizmetin ulaşmasına gayret ettiklerini söyledi.
Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle konuştu:
"Bize inancınızı boşa çıkarmayacağımızı bilin. Allah rızası için buradayız. Allah aşkına Kürt olsak ne olur, Arap olsak ne olur, Laz olsak ne olur, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz. Biraz sonra, 2 saat sonra kimin ne olacağını Allah bilir. Biz kardeşiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz."
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz de ilçede yürütülen hizmetlere ilişkin katılımcılara detaylı bilgi verdi.
Muhtarların da talep ve önerilerini dile getirdiği toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum