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"Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Allah aşkına Kürt olsak ne olur, Arap olsak ne olur, Laz olsak ne olur, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Allah aşkına Kürt olsak ne olur, Arap olsak ne olur, Laz olsak ne olur, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz." dedi.

Fakıbaba, Suruç ilçesindeki muhtarlarla, Belediye Konferans Salonu'nda istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti iktidarı olarak belediyelere ciddi manada destek verdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, her mahalleye eşit hizmetin ulaşmasına gayret ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Bize inancınızı boşa çıkarmayacağımızı bilin. Allah rızası için buradayız. Allah aşkına Kürt olsak ne olur, Arap olsak ne olur, Laz olsak ne olur, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bakan olsak ne olur, milletvekili olsak ne olur. Bu dünyada misafiriz. Biraz sonra, 2 saat sonra kimin ne olacağını Allah bilir. Biz kardeşiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz de ilçede yürütülen hizmetlere ilişkin katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Muhtarların da talep ve önerilerini dile getirdiği toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
bakan fakıbaba istişare toplantısı muhtarlar Suruç

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