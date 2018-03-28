Bakan Osman Aşkın Bak medya çalışanlarıyla parkeye çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamında 29 Mart Perşembe günü oynanacak gösteri maçında forma giyecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamında 29 Mart Perşembe günü oynanacak gösteri maçında forma giyecek. Ankara Spor Salonu’nda 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’na 13 medya kuruluşunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının takımı katılırken, turnuvada yarın saat 20.00’de final karşılaşması oynanacak. Turnuvayı birinci tamamlayan takıma kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim edecek.
Bakan Osman Aşkın Bak’ın da yer alacağı takım ile medya karması takımı ise turnuva finalinin hemen ardından düzenlenecek gösteri maçında karşı karşıya gelecek.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Turistler Antalya'ya akın ediyor
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum