Bakan Osman Aşkın Bak medya çalışanlarıyla parkeye çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamında 29 Mart Perşembe günü oynanacak gösteri maçında forma giyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamında 29 Mart Perşembe günü oynanacak gösteri maçında forma giyecek. Ankara Spor Salonu’nda 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’na 13 medya kuruluşunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının takımı katılırken, turnuvada yarın saat 20.00’de final karşılaşması oynanacak. Turnuvayı birinci tamamlayan takıma kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim edecek.

Bakan Osman Aşkın Bak’ın da yer alacağı takım ile medya karması takımı ise turnuva finalinin hemen ardından düzenlenecek gösteri maçında karşı karşıya gelecek.