Bakan Osman Aşkın Bak’tan Çanakkale Zaferi mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak mesajında, “103 yıl önce yüreği bu toprakların istiklâli ve istikbâli için çarpan vatan evlatları, bugün hâlâ Türk milletine ilham olan bir destan yazmıştır. Çanakkale’yi geçilmez kılan bu irade, 15 Temmuz’da vatan müdafaası uğruna göğsünü tanklara siper eden aziz milletimizde yeniden kendini göstermiştir. Aynı ruh bugün Afrin’de bekâ mücadelesi için kahramanca çarpışan şanlı Mehmetçiğimizde hayat bulmaktadır. Bu mücadeleler göstermektedir ki, istiklâl şairimizin ’Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ diyerek işaret ettiği aziz milletimiz, her çağda ve her koşulda vatanın birliğini canı pahasına savunmaya devam edecektir. Bu duygularla 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü kutluyor, bu topraklar uğruna canını siper eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.
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