Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ, Devleti ele geçirmek için en hassas olduğumuz yerlerde orduda, yargıda, mülkiyede, içeride örgütlenmiş. Bir gün geldi 15 Temmuz, açık yüzleri ortaya çıktı iyice. Katillikleri ortaya çıktı. Vahşetleri ortaya çıktı. Kime hizmet ettikleri belli oldu. İşte onunla da mücadele ettik. Hamdolsun devleti bu konuda da temizledik bu tiplerden" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Özhaseki, ülke olarak zor günlerin içinde bulunduğunu ifade etti. Özhaseki, "Bir taraftan PKK gibi bir örgütle, bir taraftan FETÖ gibi içimize sızmış, hepimizi, o güzel duygularımızı kandırmış, sömürmüş bir örgütle mücadele ediyoruz. Bir taraftan dünyanın ’Proje örgütü’ olarak uydurduğu ve Suriye koyduğu sonra onu bahane ederek toplandıkları bir proje örgütle savaşıyoruz. Bir taraftan da batının iki yüzlü tavırları ve bize karşı olan hasmane tavırları neticesinde ekonomik boğma hareketi olarak ortaya koydukları bir bela ile de savaş veriyoruz. Bunlar kolay işler değil" diye konuştu.

Avrupa’nın herhangi bir ülkesinin bu belalardan biriyle bile uğraşamadıklarına dile getiren Özhaseki, "PKK 40 yıldır var bu milletin başına bela ama hamdolsun son 2-3 yıl içinde onların azgınlıkları, yani paçavralarını bayrak diye çekip bölücülük ilan ettikleri, öz yönetim ilan ettikleri yerde öyle kararlı davrandık ki, şehirlerimizi tertemiz hale getirdik. Binlerce kişilik ordu kurup batı tarafından desteklendiklerinde özgürlük hareketi gibi arkasından destek verenler şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Çok azı kaldı, arada sızmalarla ülkemize girip sadece can yakıcı eylem yapıyorlar, moralimizi bozabilmek için. Onun dışında tüm şehirlerimiz temizlendi" diye konuştu.

Ülke dışında yaptıkları operasyonun da bütün dünya ülkelerine parmak ısırttığını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bir tek sivile, masum insana zarar vermeden sadece teröristleri, katilleri bulup temizleyebilmek kolay değil. Çok şükür bunu da başardık. İnşallah sona gelindi. Bir taraftan FETÖ gibi bir bela, hepimize gelmişler din, iman, millet diyerek kandırmışlar. Güzel sırıtık bir yüzle herkese güzel güzel şeyler söylemişler. Devleti ele geçirmek için en hassas olduğumuz yerlerde orduda, yargıda, mülkiyede, içeride örgütlenmişler. Bir gün geldi 15 Temmuz, açık yüzleri ortaya çıktı iyice. Katillikleri ortaya çıktı. Vahşetleri ortaya çıktı. Kime hizmet ettikleri belli oldu. İşte onunla da mücadele ettik. Hamdolsun devleti bu konuda da temizledik bu tiplerden. Bunun yanı sıra DEAŞ örgütü, İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. DEAŞ diye bir şey yok. Ne mezhebi akımlar, ne tasavvufi akımlar, ne itikadi akımlar içinde var. Batı uydurdu, kandırılmış tipleri koydu, maaşlarını verdi, sakallarını uzattı IŞİD’ci oldular. Şimdi sakallarını kesiyorlar PYD’ci yapıyorlar. Onu bahane ederek orada toplandılar. Oraya gelen Amerika’nın Suriye ile bir ortaklığı mı var? Komşuluğu mu var? Ortak bir geçmişi mi var? Kültür bağı mı var? Niye geliyor oraya? Ne işi var orada? Fransa’nın ne işi var orada? Suriye topraklarında ne işleri var bunların? Niye parçalamak için uğraşıyorlar? Kendileri bir arada durmak için çırpınıyorlar. İşte burada da oyunları bozuyoruz Allah’a şükür" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’ye AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş tarafından hediye takdim edildi.