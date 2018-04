Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu’daki vatandaşların terör örgütü PKK’nın vahşi yüzünü gördüklerini söyleyerek, "24 Haziran’daki seçimde Güneydoğu’dan çok farklı sonuçlar bekliyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 3. Mezunlar Buluşmasına katıldı. Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Hepimizin bildiği gibi ülkemizin güneydoğusunda hiç istemediğimiz şekilde kötü olaylar yaşandı. O günler geride kaldı. Devlet olarak şimdi orada yaraları sarmaya uğraşıyoruz. Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. 70 bin civarında hasarlı konut vardı. Bunu 26 bini yıkılmıştı. 26 bin evinden olan insanda dışarıda, çadırlarda ya da akrabalarının yanında vaziyeti idare ediyorlardı. Bu insanlar günahsız ve masum insanlar. Devlet olarak orada çok hızlı davranıp bir an önce evlerin yapımına başladık. Epey bir konut ürettik, bitti. Bunları teslim ettik. Bir kısmı da devam ediyor. Burada vatandaşlar mağdur olması diye bizim anlaştığı zaman evinden çıktığı ilk günden itibaren yeni evini teslim alıp içine girene kadar kira yardımında bulunuyoruz. Bu gayretler vatandaş tarafından takdirle karşılandı. Bu çok net olarak gözüktü. Sokaklarda gezerken adeta her taraf mahşeri alana dönüyor. Müthiş bir ilgi var. Bunları görmek bizi mutlu ediyor. Bir taraftan bu iyi işleri yaparken PKK’nın ve siyasi uzantısının dehşet derecede karalama kampanyası ile karşı karşıyayız. Vatandaş onlara kanıp size karşı bir tavır alırsa yaptığınız her şey elinize gelmiş demektir. Bütün bu emekler boşa gitmiş demektir. Bunlar da bizde üzüntü vesilesi olurdu. Tam tersine bunu gördük. Özellikle PKK’nın üs olarak seçtiği birinci il Şırnak’tır. 7 tane çok hızlı terörün hızlı yaşandığı yer vardı, 4’ü Şırnak merkezliydi. Buralarda yaptığımız çalışmalarla devletin şefkat kanadının olduğunu, bunun mağduriyetlerini gidereceğini ispatlamış olduk" ifadelerini kullandı.