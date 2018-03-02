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Bakan Özhaseki Adıyaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Bu sön dönemde zalim ve vicdansız dünyanın vicdanlı tek ülkesi var, o da Türkiye. Mazlumların sesinin duyulması adına ayakta ve dik duran herkese kafa tutan bir tek lider var o da Recep Tayyip Erdoğan" - TBMM Başkanvekili Aydın: - "Dünyada barış ve huzuru yakalamak istiyorsak adı sanı ne olursa olsun nerede olursa olsun kimlere karşı işleniyor olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı bütün dünyanın samimi bir duruş göstermesi gerekiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu sön dönemde zalim ve vicdansız dünyanın vicdanlı tek ülkesi var, o da Türkiye. Mazlumların sesinin duyulması adına ayakta ve dik duran herkese kafa tutan bir tek lider var o da Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Özhaseki, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı ve bazı milletvekilleriyle Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlbank AŞ yatırımları toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

İlçede temel atma ve açılış törenleri için bulunduklarını anımsatan Özhaseki, "Toplamda 100 milyon lirayı geçen bir hizmetle karşı karşıyayız. Bizim Bakanlık olarak geçtiğimiz 15 yıllık AK Parti döneminde Adıyaman ve çevresinde yaptığımız hizmetlerin toplam bedeli gerek hibe gerekse de kredi olarak toplam 495 milyon lira." dedi.

Son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin gönül coğrafyasında büyük oyunlar oynandığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim coğrafyamızda kan ve göz yaşı var. Bir tek oyunlarını tutturamadıkları bir ülke var, o da Türkiye. Ülkemizin güneyinde bir oyun oynanıyor. Bu oyunu dikkatlice izliyoruz. 10 bin kilometre öteden ülkeler gelmişler. Biz sormayacak mıyız? 'Niye buradasınız? Niye geldiniz buraya? Ortak bir tarihiniz mi vardı? Geçmişiniz ya da akrabalığınız mı var? Ne işiniz var bizim topraklarımızda?' Sormayacak mıyız bunu? Elbette soruyoruz. Arkasından diyoruz ki 'Bizi niye bölmeye çalışıyorsunuz? Kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz. Ama gelip bizim coğrafyamızı paramparça etmek için uğraşıyorsunuz.' Bu olaylar karşısında hepimize düşen bir şey var. Birincisi uyanık olacağız. Yaşanan olayları görüp hissedeceğiz. Ona göre de onların oyunlarını bozacağız. Nasıl ki bu ülke içerisinde yaptıkları oyunları bozduk. Şimdi ülke dışında yapmaya çalıştıkları oyunları da bozuyoruz. Allah, burada yardımcımız buna inanıyoruz. Bu sön dönemde zalim ve vicdansız dünyanın vicdanlı tek ülke var, o da Türkiye. Mazlumların sesinin duyulması adına ayakta ve dik duran herkese kafa tutan bir tek lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Allah, uzun ömürler versin."

-TBMM Başkanvekili Aydın

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise sınırlardan Türkiye'ye sızan terör örgütlerinin yaptıkları saldırıları bildiklerini söyledi. Bugüne kadar pek çok terör örgütüyle eş zamanda mücadele ettiklerine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdik. Bundan sonra da bu ülkenin bekası ve milletin geleceği söz konusu olduğunda gözümüzü kırpmadan o terör örgütleriyle aynı kararlılık ve heyecanla en samimi şekilde mücadele vermeye devam edeceğiz. Binlerce kilometre öteden gelip de o terör örgütlerini besleyen bize söyleyecek tek bir sözünün olmaması gerekiyor. Terör örgütlerini nasıl maşa olarak kullandıklarını bir kez daha bütün dünya görüyor. Dünyada barış ve huzuru yakalamak istiyorsak adı sanı ne olursa olsun nerede olursa olsun kimlere karşı işleniyor olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı bütün dünyanın samimi bir duruş göstermesi gerekiyor."

Konuşmaların ardından Özhaseki ve Aydın ile beraberindekiler, 8 tesisin temelini attı ve 2 hizmetin açılışı yapıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İlbank A.Ş. yatırımları toplu açılış ve temel atma töreni TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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