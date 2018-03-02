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Bakan Özhaseki Adıyaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Kendileri bir arada durmak ve bölünmemek için çırpınıyorlar ama bizim coğrafyamızı paramparça ediyorlar. Bunlarda insaf, merhamet ve vicdan yok"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Batılı bazı ülkelerin Suriye'deki varlığına ilişkin, "Kendileri bir arada durmak ve bölünmemek için çırpınıyorlar ama bizim coğrafyamızı paramparça ediyorlar. Bunlarda insaf, merhamet ve vicdan yok." dedi.

Özhaseki, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve bazı milletvekilleriyle Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına ziyarette bulunan Özhaseki, burada partililere yaptığı konuşmada, 100-200 kilometre mesafede komşu ve akrabaların yaşadığı Suriye'de büyük bir belanın koptuğu değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ABD'nin ne işi var? 10 bin kilometre öteden gelen ABD'nin ne işi var? Rusya ve Çin'in Suriye'de ne işi var? Orada akrabalıkları mı var? Ortak bir tarih, kültür ve geçmişleri mi var? Yok. Niye varlar o zaman. 'Efendim, demokrasi getirmeye gelmişler.' Güldürmeyin bizi ne demokrasisi. Şimdiye kadar hangi yere insanlık götürdünüz? Gittiğiniz yere kan, gözyaşı ve bölücülük götürdünüz. Kendileri bir arada durmak ve bölünmemek için çırpınıyorlar, ama bizim coğrafyamızı paramparça ediyorlar. Bunlarda insaf, merhamet ve vicdan yok. İmanı olanda insaf da olur. Bunlar çıkarcı gruplar. Hesapları var."

- Terörle mücadele

DEAŞ terör örgütüyle ciddi bir mücadele verdiklerine işaret eden Bakan Özhaseki, hükümet olarak terörle mücadele konusunda gösterdikleri çabayı anlattı.

Bir yandan DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerini temizlerken diğer yandan çalışıp gayret ettiklerini dile getiren Özhaseki, "Büyümeye devam ediyoruz. Eğer biz güçlü olmazsak, biz kendi içimizde hem ekonomi, askeri olarak güçlü olmazsak bunların karşısında savaşamayız. Dimdik duramayız." şeklinde konuştu.

Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Daha sonra belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlarla da bir araya gelen Özhaseki, Adıyaman'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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