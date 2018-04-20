Bakan Özhaseki: “Asrın başında cetvelle çizdiler, şimdi mahalle mahalle bölüyorlar”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, DEAŞ diye bir örgütün ortaya çıkarıldığını ve bütün dünyanın bu bahaneyle Suriye’de toplandığını belirterek, “Asrın başında cetvellerle çizdiler, şimdi şehir şehir, mahalle mahalle bölüyorlar” dedi.
Şırnak Üniversitesince Şehircilik Zirvesi düzenlendi. Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı. Zirvede konuşan Bakan Özhaseki, dünyanın hiçbir yerinde 5 bin yıllık şehrin olmadığını belirterek, “Bilim adamlarına göre dünyanın en eski yerlerinden biri Mezopotamya, biri Anadolu topraklarıdır. Onlarca kavim yaşamış, onlarca da medeniyet yaşamış. Bizden önce de çok kavimler yaşamış, Asurlar, Persler, Hititler, daha sonraki dönemlerde Romalılar yaşamışlar. Bizim şehirler devletlerle kıyasladığında bile çok eski. Hiçbir devletin ömrünü 10 bin yıllık olarak göremezsiniz. 5 bin yıllık da bir devlet yoktur, 3 bin yıllık da. Ama 5-10 bin yıllık şehirler var Anadolu’da. Zaten yapılan kazılarda en eski tarihte topluca insanların yaşadığı yer olarak Şanlıurfa Göbeklitepe çıktı. Bilim adamları öyle tespit ettiler. 11 bin 500 yılık bir şehir çıktı. Taşıdığımız bu miras öyle güçlü ve geleneksel bir mirastır. Bazı şehirler var ki ülkelerinin önüne geçerler. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler. Anası Kadir Gecesi doğurmuş şehirler bunlar. Kendiliğinden büyür, bunlara özel bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Ama Anadolu’daki diğer şehirlere bakarsanız bu şehirlerin yöneticileri ufuklu ise büyür, değilse küçülür” dedi.
“11 bin civarında konut yapıyoruz”
Şırnak’ın bir yangın yerine döndüğünü, kandırılmış gençlerin ortaya çıkıp çukurlar kazdıklarını anlatan Özhaseki, “Özyönetim ilan etmeye kalktılar. Yani bağımsızlık ilan etmeye, bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Herkesi ezdiler, yaktılar, yıktılar. Vicdan dışında her şey hakimdi. Şırnak genelinde 48 bin 500 civarında yapı zarar gördü. 11 bin tanesi oturulamaz vaziyete geldi. Altyapı tahrip oldu ki zaten altyapı yoktu. 15 sene süren ideolojik takıntılı belediyecilik nedeniyle buradaki arkadaşlar belediyeciliği düşünmediler. Ama bir an önce devlet olarak hemhal olup asayişi ve güvenliği sağladık. Arkasından yapılması gerekenleri sırasıyla bir düzen içerisinde yapmaya çalıştık. Hızlı hareket ederek şu anda Şırnak genelinde 11 bin civarında konut yapıyoruz. Bu konutların bir kısmı bitti. Bir kısmını teslim ettik, bir kısmını da önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Burada belediye başkanı olarak seçildiğini zanneden zevat ve çevredekiler birinci derecede sorumluluklarını unutup bu millete karşı hizmet etmek değil, Kandil’e hizmet etmek gibi gördüler” diye konuştu.
“Son yıllarda oyunlar ayyuka çıktı”
Üzerinde yaşanılan coğrafyada bir takım oyunların oynandığına, son birkaç yılda da bu oyunların ayyuka çıktığına dikkat çeken Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:
“Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ diye uydurulmuş örgüt belası bu ülkenin başına bela oldu. PKK zamanında belki bir hak arama mücadelesi olarak gözüküyorsa da onlar dışarıdan destekleniyor. Eğer birileri size dışarıdan para veriyorsa, silah veriyorsa, lojistik destek sağlıyorsa sizi de kullanırlar. Ne yazık ki kandırılmış gençlerle bunu senelerce devam ettirdiler. Bu milletin arasına ayrılık tohumu ektiler, büyük bir bela açtılar milletin başına. Bir başka yarayı aynı yerden destekleyenler, aynı kanallardan bu insanların başına bela ederek din duygumuzu sömürerek FETÖ üzerinden yaptılar. O insanlar, kibar yüzlü, gülümseyen insanlar, bir gece geldi sivil 50 kişiyi şehit ettiler, 2 binden fazla kardeşimizi yaraladılar, gazi ettiler. O darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı bugün burada konuşuyor olmazdık. Bayraklar dalgalanmazdı, ezanlar da herhalde okunmuyordu. Sonra DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar ortaya. Bütün dünya bunları lanetledi. Onu bahane ederek toplandılar. Proje bir örgütü bahane ederek herkes orda toplandı. Onları bahane edenlere biz soruyoruz. Şimdi burada ne işiniz var? Siz 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Bir ortaklığınız mı var, ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz, akrabalığınız mı var? Bizim var. Niye 10 bin kilometre öteden Suriye’ye geldiniz? Sonra niye bölmeye uğraşıyorsunuz. Kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz. Adamlar bizim coğrafyamıza geliyor. Asrın başında cetvellerle çizdiler, şimdi şehir şehir bölüyorlar, mahalle mahalle bölüyorlar. Niye bölmeye uğraşıyorsunuz.”
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