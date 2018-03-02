Bakan Özhaseki: “Bunların dini İslam dini değil, şizofren bir yapının sapık dini”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bunların dini İslam dini değil, bunların dini FETÖ’nün dini. Şizofren bir yapının sapık dini” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki açılışın ardından Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Özhaseki, daha sonra Vali Nurullah Naci Kalkancı’dan Samsat ilçesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından partisinin Adıyaman İl Başkanlığına geçen Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada, FETÖ’nün dine ihanet eden en önemli grup olduğunun ortaya çıktığını belirterek, “Sorguya alınanların birisine diyorlar ki, ‘Sen Müslüman değil misin, niye Müslümanlara kurşun sıktın?’ Şöyle cevap veriyor, ‘Ne olmuş sıktıysam, onlar cennete gidiyor.’ Böyle bir sapkınlık var mı? Bunların dini İslam dini değil, bunların dini FETÖ’nün dini. Şizofren bir yapının sapık dini. Bizim inancımıza göre Müslümanlık Kur’an ve sünnet üzerine olur. Cenab-ı Hakk’ın gönderdiği kitap esastır, Hazreti Peygamberin hayatı esastır. Orada doğruluk vardır, dürüstlük vardır, orada iyilik vardır, orada hayır vardır” dedi.

CHP’ye sucuklu göndermede bulundu

Bakan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekillerinden aldığı tazminatlar ile aldığı sucukların dağıtımında kimsesiz bir kadın ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Bakan Özhaseki, “Bir gün bu adam Meclise çıktı dedi ki, ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk var.’ Ne yolsuzluğu, kılı kırk yararız, yanımızdan geçemez Allah’ın izniyle. Sonra yalanları devam ettirdi, ben de davalar açtım. Paraları almaya başladık. Aldığımız paralarla ne yapalım diye düşündük. Onların yandaş gazeteleri, kendisi ve milletvekillerinden aldığımız paralar 100 bin TL’ye yakın oldu. Şimdi o paraları aldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bu paraları ne yapacaksın?’ dedi. ‘Efendim hocalara sordum’ dedim. ‘Ne diyorlar hocalar’ dedi. Bir grup hoca dedi ki, ‘Oğlum bunların parası yenmez’ diyor. Öbür grup hoca da diyor ki, ‘Oğlum ganimet gibi, al helal olsun parayı ye’ diyor. ‘Sen ne yapacaksın?’ dedi. ‘Efendim düşündüm, ben biraz arada kaldım ama ben bununla sucuk alıp fakir fukaraya sucuk dağıtacağım’ dedim. Sonra Kayseri’de meşhur bir sucukçu var, onu aradım. Bu parayla yarımşar kilodan 3 bin 500 paket sucuk geliyor. ‘Abi fakirlere mi dağıtacaksın?’ dedi. Evet deyince, ‘Birer kilo yapayım o zaman, geriye kalan benim hayrım olsun’ dedi. 3 bin 500 paket yaptırdık, sonra aşevlerinde dağıtmaya başladık. Bir teyze geldi. Teyze dedi ki, ‘Ne sucuğu oğlum bu?’ Aşevinden yemek alan kimsesiz bir teyze. Ne maaşı var, ne sosyal hakları var, ne bir şeyi var. Kimsesi yok etrafında. ‘Birisi var. O adam durmadan bana iftira etti. Yalan söyledi, ben de dava açtım. Oradan mahkemeden parayı aldım. Onun üzerine sucuk dağıtıyorum’ dedim. ‘Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin sucuğu mu?’ dedi. ‘Teyze parayı aldım ama ben dağıtıyorum’ dedim. ‘Yok yok, para oradan mı geliyor’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Yemiyorum o zaman haram’ diyerek sucuğu attı” diye konuştu.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Bakan Mehmet Özhaseki’ye el dokuması halı hediye etti. Bakan Özhaseki, daha sonra Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’dan belediyenin çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi aldı.