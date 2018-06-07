Bakan Özhaseki: Cumhur İttifakı kurulurken bakanlık konuşulmadı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Cumhur İttifakı'nın kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye içerisindeki oyunlar çok net belli. Böyle bir beka meselesi ile karşı karşıya olduğunu çok net görünce, Allah razı olsun önce Devlet Bahçeli ayağa kalktı. 'Biz sizinle beraberiz kardeşim' dedi. BBP 'beraberiz' dedi. Çok basit konuşmalarla bu ittifaklar kuruldu. Yani herkes zannetmesin ki bakanlıklar alındı, verildi. Öyle bir şey yok. Mesele Türkiye meselesi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı gösterildiği memleketi Kayseri'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özhaseki, uydudan yayın yapan '38 Kent TV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Yeniden aday olması ile ilgili konuşan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza dönerek 'Hakkınızı helal edin, bana müsaade edin' dedim. Fikrimi soruyorsanız 'şöyle şöyle yapmalıyız' dedim. Bakın şu insanlar güzel insanlar, listesini verdim. Özellikle İl Başkanımızı söyledim, çünkü bir iki ay önce kongrede seçilmiş bir İl Başkanını istifa ettirdik, yani bize sorduğunda 'Evet destekleyeceğiz sizi' diye söz verdik. Sonra benim sevdiğim bazı arkadaşlar vardı, Murat Cahit Cıngı gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız listelerin verileceği gün beni aradı 'Ya böyle bir şey demiştin' dedi, 'Evet öyle' dedim. 'Oldu mu şimdi?' dedi. 'Olmayacak bir şey yok Sayın Cumhurbaşkanım, siz çok güçlü bir durumdasınız, etrafınızda binlerce insan var, herkes gelmek için yarışıyor. Eğer orada siz yalnız olmuş olsanız, bir milim geriye adım atmak affedersiniz, şerefsizliktir. Böyle zor bir durumda kendimi mücadeleden kaçmış gibi hissederim, ölünceye kadar da kendimi affetmem ama hakikaten güçlü durumdasınız. Ben Kayseri'de 20 sene belediye başkanlığı yaptım, 3-5 sene de burada yaptım. Önlerinden insanların çekileyim, belki görmek istemeyebilirler' dedim. Olmadı."

Bakan Özhaseki, aday listeleriyle ilgili de "Bu 25 yıllık siyasi hayatımda içerisinde belki 10 tane liste gördüm, bir tane herkesin sevdiği, 'güzel olmuş bu liste' dediği bir liste görmedim. Bunu bütün partiler yaşıyor. Bu arkadaşlarımızın hiçbirisi Meclis'te devamsızlık etmediler" dedi.

'NE KADAR TEHLİKELİ BİR ÖRGÜTLE KARŞI KARŞIYAYIZ, ANLADIK'

FETÖ/PDY'yle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, "FETÖ herkesin içine sızmış bir yapı. 3 sene öncesine kadar kanun önünde suçlu değillerdi, herhangi bir cinayetlerini görmedik. O sıra çok bir şey gözükmüyordu, fakat 15 Temmuz gibi bir olay yaşadıktan sonra çorap söküğü gibi arkaya doğru, öne doğru ortaya çıktı. Ne kadar tehlikeli bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu biz de yeni anlamış olduk. Bana göre o günlerde bunlara 'merhaba' demek normaldi, herkes konuşabilirdi. Bizzat bana da gidip geliyorlardı, o ayrı bir şey. Bunların lanet bir örgüt olduğunu öğrendikten sonra konuşmak çok kötülük bana göre. Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük bunlara destek çıkmak" diye konuştu.

'BANA 'FİRAVUN' DİYE İSİM TAKMIŞ LANET ADAMLAR'

Özhaseki, FETÖ'cülerin kendisine 'Firavun' adını taktığını da anlatarak, "Cemaat beni ne kadar sevmiyorsa kendi içinde bana 'Firavun' diye isim takmış lanet adamlar. Yapılan suçlamaların altında bir baktık ki yanlış işlerin, tezgahların altında hep bunlar var. Gelinen noktada gördük ki PKK da, FETÖ de, DEAŞ da aynı yerden besleniyor, aynı yerden para, akıl alıyor, aynı hizmeti yapıyorlar. Tek amaçları var Türkiye'ye diz çöktürmek" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEDE ÜST ÜSTE SEÇİMLERİN GETİRDİĞİ BİR YORGUNLUK DA VAR'

Ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili de yöneltilen soruyu yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle dedi:

"Bunun iki tane sebebi var. Birisi, küresel ortamdaki Türkiye'ye karşı yapılan özellikle ekonomi alanındaki boğma hareketi. İkincisi, ülkede üst üste seçimlerin getirdiği bir yorgunluk da var. Düşünün seçimden yeni çıkmışınız, hükümetin 1,5 yıllık daha çalışma süresi var. Dışarıdan gelen baskılar karşısında biz kendi iç dinamiklerimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Önce bir teşvik paketi açıkladık. Arkasından özellikle bizim cari açığımızı azaltacak, büyük yatırım yapacak firmalara, 'siz proje bazlı müracaat edin' dedik. İnceleniyor dosyaları, evet, bizim ithalatımızı kesecek, ithalatta nerelerde açığımız var, biz biliyoruz. İçeride acayip bir ortam sağlayacak, paranın bizde kalacağı yatırımlar geliyor."

BAKANLIK PAZARLIĞI YOK

Vatandaşlardan 'Cumhur İttifakı'na destek de isteyen Özhaseki, "Türkiye içerisindeki oyunlar çok net belli. Böyle bir beka meselesi ile karşı karşıya olduğunu çok net görünce, Allah razı olsun önce Devlet Bahçeli ayağa kalktı. 'Biz sizinle beraberiz kardeşim' dedi. BBP 'beraberiz' dediler. Çok basit konuşmalarla bu ittifaklar kuruldu. Yani herkes zannetmesin ki bakanlıklar alındı, verildi. Öyle bir şey yok. Mesele Türkiye meselesi. Eğer biz Türkiye'yi düşünmeseydik 1,5 sene günümüz vardı. 1,5 sene daha işimize bakardık. Ama mesele Türkiye meselesi olunca her şey duruyor" diye konuştu.

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