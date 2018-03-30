Bakan Özhaseki: “DEAŞ proje bir örgüttür”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “DEAŞ diye bir örgüt çıktı, bu proje bir örgüttür böyle bir İslami yapı yok” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Seyyidnizam Kütüphanesi ve Merkezefendi Şehir Kütüphanesi tören eşliğinde hizmete açıldı. Seyitnizam Mahallesi’ndeki açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimiyle başlayan açılış töreni Bakan Özhaseki ve Başkan Aydın’ın kütüphane ziyaretiyle sona erdi.

“DEAŞ proje bir örgüttür”

Açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, “Kütüphanede çay veriliyor, çorba veriliyor bundan başka bir güzellik olabilir mi? Bir de ihtisas kütüphanesi, eskiden milli kütüphaneye alışmıştık kütüphanelere gider ders çalışırdık ama böyle ihtisaslaşmış şehirle ilgili kütüphanede açıkçası çok yoktu. Bizim de dinimizin ilk emri oku son emri de oku. Cenabı Allah’ın huzuruna vardığınızda dünyada ne yaptığımızı bize okutacak böyle bir dünyadayız ne gelmek elimizde ne gitmek elimizde. Devletin iki tane eli olur birisi kudret evidir kötüye vurur, hırsıza arsıza ve uğursuza vurur. Diğeri de şefkat elidir, mazlumların yanındadır onların yaralarını giderir. DAEŞ diye bir örgüt çıktı. IŞİD diye de söyleniyor. Bu proje bir örgüt, böyle bir İslami yapı yok. Hiçbir dini mezhebin içinde yeri yok. Uydurdukları bir örgüt var” dedi.