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Bakan Özhaseki: “DEAŞ proje bir örgüttür”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “DEAŞ diye bir örgüt çıktı, bu proje bir örgüttür böyle bir İslami yapı yok” dedi.Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Seyyidnizam Kütüphanesi ve Merkezefendi Şehir Kütüphanesi tören eşliğinde hizmete açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “DEAŞ diye bir örgüt çıktı, bu proje bir örgüttür böyle bir İslami yapı yok” dedi.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Seyyidnizam Kütüphanesi ve Merkezefendi Şehir Kütüphanesi tören eşliğinde hizmete açıldı. Seyitnizam Mahallesi’ndeki açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimiyle başlayan açılış töreni Bakan Özhaseki ve Başkan Aydın’ın kütüphane ziyaretiyle sona erdi.

“DEAŞ proje bir örgüttür”
Açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, “Kütüphanede çay veriliyor, çorba veriliyor bundan başka bir güzellik olabilir mi? Bir de ihtisas kütüphanesi, eskiden milli kütüphaneye alışmıştık kütüphanelere gider ders çalışırdık ama böyle ihtisaslaşmış şehirle ilgili kütüphanede açıkçası çok yoktu. Bizim de dinimizin ilk emri oku son emri de oku. Cenabı Allah’ın huzuruna vardığınızda dünyada ne yaptığımızı bize okutacak böyle bir dünyadayız ne gelmek elimizde ne gitmek elimizde. Devletin iki tane eli olur birisi kudret evidir kötüye vurur, hırsıza arsıza ve uğursuza vurur. Diğeri de şefkat elidir, mazlumların yanındadır onların yaralarını giderir. DAEŞ diye bir örgüt çıktı. IŞİD diye de söyleniyor. Bu proje bir örgüt, böyle bir İslami yapı yok. Hiçbir dini mezhebin içinde yeri yok. Uydurdukları bir örgüt var” dedi.

“İki kütüphanemiz de 365 gün 24 saat açık”
İlçedeki açılışların Mayıs sonuna kadar devam edeceğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, “Kütüphanelerimizden iki tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu ekip iki kütüphanemiz farklı hizmet sunuyor 365 gün 24 saat hizmet veriyor. Gece sabaha kadar da dolu oluyor. Kütüphanelerimizin biri Seyyidnizam Kütüphanesi son bir buçuk iki aydır hizmet veriyor diğeri de Merkezefendi Şehir Kütüphanesi bu kütüphanemizde dünyadaki bütün şehirlerle ilgili her ülkeden en az minimum bir şehri anlatan kitaplar bulunuyor. Ders çalışma imkanları var ve bu tematik kitapları ulaşma imkanı var. Ayrıca gençlerimize çayımız çorbamız kahvemiz de ikram olarak sunuluyor. Ben kütüphaneye çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Bizim bir yıldır hizmet veren Merkezefendi’deki Şehir Kütüphanemizin yaklaşık 10 bin üyesi var ve bunun 2 bini Zeytinburnu’ndan, 8 bini de diğer ilçelerin vatandaşları” diye konuştu.

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