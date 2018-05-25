Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi (2)

'SAKAL UZATINCA DEAŞ'ÇI, SAKALLARI KESİNCE PYD'Lİ, PKK'LI OLUYORLAR'

Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Van'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, temel atma töreninin ardından 'Güçbirliği Platformu' toplantısına katıldı.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin son yıllarda birçok kötü olay yaşadığını ve terör örgütlerinin saldırısına maruz kaldığını belirterek, "40 yıldır ülkenin başında PKK belası var. Önce hak arama mücadelesi gibi başlatılan mücadelenin geldiği noktayı herkes görüyor. Bölgede 70 bine yakın hasarlı binanın zararlarını ödedik. 26 bin ev yaparak, vatandaşlara dağıttık. Vatandaşlar mağdur ve masumdur. Militanların, satılmışların insanları evlerinden çıkararak, evleri çatışma alanı haline getirdi. FETÖ belası, 'Dindarız, hizmet edeceğiz' diyerek insanları kandırdı. Fakirlerden geldiler çocuklarını istediler. Zenginlere ise para, zekat verin dediler. Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü. Milletin meclisini, cumhurbaşkanının çalışma ofisini bombaladılar, sivil insanlara kurşunlar yağdırdılar. 250 şehidimiz var. Bir de DEAŞ diye batının, ABD'nin uydurduğu bir örgüt var. Sakal uzatınca DEAŞ’çı, sakalları kesiyorlar PYD'li PKK'lı oluyorlar. Savaştırdıkları elemanları oradan toplayıp başka yere götürüyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar hem de. Bir PKK itirafçısı diyor ki, ‘bana dediler kamyonun içi bomba dolu buraya götür bırak, ayrıldıktan 5 dakika sonda patlatacaklar dediler. Ben götürdüm, daha içindeyken patlattılar.’ Ağır aralı hastaneye götürülmüş, düşünürken ‘ben ayrılacaktım beş dakika sonra patlatacaklardı, neden ben içindeyken patlattılar. Beni yok etmek istiyorlar.’ dedi.

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Bakan Özhaseki, batının Türkiye'nin ekonomik olarak çökertmek istediğini ifade ederek, "Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002'de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara Türkiye'den çıkın, Türkiye'de yatırım yapmayacaksınız dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek. Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği üyeleri yavaş yavaş hizaya geldiler, eşit ülke gibi görüyorlar. Türkiye onlar için emir verilecek bir ülkeydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunların taşeron örgütleridir. Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Güçbirliği toplantısından sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

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