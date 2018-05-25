Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, HDP'li belediyelerin, taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderdiğini söyledi. Özhaseki, "Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan 'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi'nin' temel atma törenine katılmak üzere Van'a geldi. Ankara'dan özel uçağıyla gelen Bakan Özhaseki, İskele Mahallesi'ndeki atıksu tesisinin temel atma törenine katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcıları, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, halk oyunları ekibi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mehtaran takımının gösterilerini ilgiyle izledi.

Van Valisi Zorluoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Bakan Özhaseki, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak Atıksu Tesisi projesini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Eğer hakikaten tedbir alınmazsa bu güzelim denizimiz bir müddet sonra balçık içerisinde kalacak ve etrafta insanlar yaşayamayınca da terk edilen bir alan haline gelecek. Buranın temizlenmesi istense de artık teknik olarak mümkün olmayacak, insanlar buraları terk edeceklerdi. İşte bu yüzden burada yapılan, özellikle cazibe merkezi için gayret ettiğimiz ve gelecekte kalkınacak en önemli şehir olarak karar vereceğimiz bir şehirde bu yatırımın yapılması hususu bizim için elzem oldu. Bugün başlayan inşaatımız 2 yıl içinde bitirilecek ve neticesinde de, maksat hasıl olur ve bütün kirli sularımız temizlenmiş olarak denize verilir, sonra da hiç kimse bu ortamdan rahatsız olmaz. Tabi bu projeleri daha önce de Avrupa Birliği tarafı düşünmüş. 21 yıl ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İlk yıllarımda yapmak istediğim işlerden biri de arıtma tesisiydi. Sebebi, vatandaşa daha kaliteli ve daha iyi hizmet etmek. Bir belediye başkanın birinci derece yapması gereken iş su, arıtma, kanal tesisi projeleri. Bütün bu tecrübelerimden hareketle bugün de burada Van'ın 'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi'nin' ihale edilmesi hususunda, titizlik gösterdik. Şükür bugünlere geldik. Şimdi de burada bunun temelini atıyoruz. İnşaatı da kısa sürede bitirilir diye temenni ediyorum. Eskiden bizler az üretiyorduk az da tüketiyorduk. Fakat özellikle sanayi devrimiyle birlikte hızlı üretim başladı. İnsanlar şehirlere doğru göç ettiler. Sonra o hızlı tüketimden, tabi ki hızlı üretimler nasiplerini almaya başladılar, hızlı tüketmeye başladılar. Tabiatı kirletmeye başladık. Böyle olunca ara ara seller, mevsimsizlik bir takım yağışlar, kuraklıklar dünyada sıkça görülmeye başladı. Yani Cenab-ı hakkın yaratmış olduğu bu evreni bizler kendi ellerimizle bozmaya başladık. Herhalde biz Van denizinde tedbir almasaydık, Hz. Peygamberin dediği gibi herhalde hem rengi bozulurdu, hem tadı bozulacaktı, hem de kokusuyla yaşanılmaz hale gelecekti. O yüzden Van'ımız için en önemli yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum."

'TAŞERON VASITASIYLA DAĞA PARA AKTARIYORLARDI'

Kayyum atanan HDP'li Belediyelerin geçmiş dönemde hizmet yapmamakla suçlayan Bakan Özhaseki, 20 yıl önce buradaki bir çok belediye başkanının bu hizmeti yapmadığını ifade ederek, "Özellikle kayyum atadığımız belediyelerde Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Yüksekova, Nusaybin'e çok giden bir kardeşiniz olarak bunları söylüyorum. Gittiğim yerlerde gördüğüm manzaralardan dolayı bunları söylüyorum. Suların 10 günde bir aktığı, kanalizasyon hizmetinin hiç verilmediği, kokudan geçilmediği yerleri gördüğümden bunları söylüyorum. Niye bu hizmeti yapmadılar. Çünkü niyet bozuk. İyi niyetle yola çıkıyorsanız, gayret ediyorsanız, Allah'ta sizin yardımcınız olur. Niyet bozuksa emin olun hiç bir hizmeti yapmazsınız, bambaşka yerlerde gezer durursunuz. Kayyumlar atadığımız zaman Mecliste bir takım muhalefet bize tepki gösterip, efendim seçimle gelen insanların yerine atama yapılır mı? Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, hem de çok yeksek oy oranlarıyla geldim. Vatandaş bana oy vermişse, hizmet etmek için vermiştir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok bu ülkede. Peki bu belediyelerin yanlış işler yaptığını nerde anlıyoruz? Ben size söyleyeyim. Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor, yani Ankara'dan gönderdiğimiz vergilerden para gönderiyoruz. Beyefendiler burada taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderiyorlar. Arkada da bir komite oluşturuyorlar, nasıl racon keseriz diye düşünüyorlar. Vatandaş da hizmetsiz kalıyor. Bunlara göz yumulamaz. Bu paralar eğer yarın öbür gün sana bana, kurşun olarak dönüyorsa, huzurumuza kardeşliğimize kurşun olarak dönüyorsa, elbette bunların hesabını birisi bir gün gelir sorar. Biz de girdik ve sorduk" dedi.

Bakan Özhaseki daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun başkanlık yaptığı, Van milletvekillerinin ve STK'ların katıldığı, kentin sorunlarının konuşulduğu 'Güçbirliği Platformu'na katıldı.