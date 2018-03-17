HABER

Bakan Özhaseki: “Eşkıyaların yakıp yıktığı binaları ihya etmek için yeniden işe başlıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Eşkıyaların yakıp yıktığı binaları, yeniden bildiğimiz geleneksel taş evleri yeniden ihya etmek için bugün burada yeniden işe başlıyoruz” dedi.Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ve bin 500 geleneksel evin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Eşkıyaların yakıp yıktığı binaları, yeniden bildiğimiz geleneksel taş evleri yeniden ihya etmek için bugün burada yeniden işe başlıyoruz” dedi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ve bin 500 geleneksel evin temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık bir buçuk yıl önce kendilerine talimat verdiklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Kayseri milletvekilisiniz, bakanısınız, 21 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Diyarbakır’a git ve oradaki kardeşlerin yaralarını sar. Teröristlerin eşkıyaların ne kadar yaktığı, yıktığı yer varsa hepsini yeniden yap, o kardeşlerimize dağıt onların gönüllerini al diye bana talimat verdiniz. O yüzden ben de Diyarbakır’a gelip giderim. Ebubekir bey, Galip bey ne kadar gelmişse Diyarbakır’a ben de o kadar gelip gidiyorum. Bütün sokakları gezdim. Tam 10 eylem planı açıkladım 8’ini bitirdim. Bugün de burada aylardır emek verdiğimiz 3 bin adet iş yerimizin açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda eşkıyaların yakıp yıktığı binaları, yeniden bildiğimiz geleneksel taş evleri yeniden ihya etmek için bugün burada Bismillah diyerek yeniden işe başlıyoruz. Yaptığımız evleri hak sahiplerine vereceğiz. Buraya gelip gayret ettiğimden beri, siyasi uzantılar hep şunu dediler, Ankara’dan gelecekler, sizlerin evlerini yıkacaklar, zenginlere peşkeş çekecekler ve orada iş merkezleri yapacaklar dediler. Bugün yalanları bir kez daha açığa çıktı. Bin 500 evi en kısa sürede bitireceğiz. Kardeşlerimize, evi yıkılan herkese dağıtacağız. Anlaşma oranlarımız yüzde 80’lerde. Yüzde 20 civarındaki kardeşimizin evlerini yapıp teslim edince Allah’ın izni ile buradaki yaraları sarmış olacağız. Bundan sonra turizmin, herkesin uğradığı yer olacak. Bundan da şimdiye kadar mağdur olmuş kardeşlerimiz, esnafımızın yüzleri gülecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.