Bakan Özhaseki: “Eşkıyaların yakıp yıktığı binaları ihya etmek için yeniden işe başlıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Eşkıyaların yakıp yıktığı binaları, yeniden bildiğimiz geleneksel taş evleri yeniden ihya etmek için bugün burada yeniden işe başlıyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ve bin 500 geleneksel evin temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık bir buçuk yıl önce kendilerine talimat verdiklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Kayseri milletvekilisiniz, bakanısınız, 21 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Diyarbakır’a git ve oradaki kardeşlerin yaralarını sar. Teröristlerin eşkıyaların ne kadar yaktığı, yıktığı yer varsa hepsini yeniden yap, o kardeşlerimize dağıt onların gönüllerini al diye bana talimat verdiniz. O yüzden ben de Diyarbakır’a gelip giderim. Ebubekir bey, Galip bey ne kadar gelmişse Diyarbakır’a ben de o kadar gelip gidiyorum. Bütün sokakları gezdim. Tam 10 eylem planı açıkladım 8’ini bitirdim. Bugün de burada aylardır emek verdiğimiz 3 bin adet iş yerimizin açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda eşkıyaların yakıp yıktığı binaları, yeniden bildiğimiz geleneksel taş evleri yeniden ihya etmek için bugün burada Bismillah diyerek yeniden işe başlıyoruz. Yaptığımız evleri hak sahiplerine vereceğiz. Buraya gelip gayret ettiğimden beri, siyasi uzantılar hep şunu dediler, Ankara’dan gelecekler, sizlerin evlerini yıkacaklar, zenginlere peşkeş çekecekler ve orada iş merkezleri yapacaklar dediler. Bugün yalanları bir kez daha açığa çıktı. Bin 500 evi en kısa sürede bitireceğiz. Kardeşlerimize, evi yıkılan herkese dağıtacağız. Anlaşma oranlarımız yüzde 80’lerde. Yüzde 20 civarındaki kardeşimizin evlerini yapıp teslim edince Allah’ın izni ile buradaki yaraları sarmış olacağız. Bundan sonra turizmin, herkesin uğradığı yer olacak. Bundan da şimdiye kadar mağdur olmuş kardeşlerimiz, esnafımızın yüzleri gülecek diye düşünüyorum” diye konuştu.