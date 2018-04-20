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Bakan Özhaseki: “Hep birlikte Şırnak’ta yaşamanın keyfini çıkaracağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şırnak’a hizmet sunmaktan mutluyuz.

Yapımı devam eden yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şırnak’a hizmet sunmaktan mutluyuz. Geçmişteki kötü olaylar inşallah geride kaldı. Devletin buraya yapacağı yatırımlarla bundan sonra hep birlikte bunun keyfini çıkaracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Şırnak Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü salonu önünde yöresel kıyafetli kadınlar tarafından çiçekler ve halaylarla karşılandı. Kongrede konuşan Bakan Özhaseki, “Allah sizlerden razı olsun ki en zor günlerde sizler vardınız. O terör örgütünün karşısında sizler göğsünüzü siper ettiniz, Şırnak’a, geleceğinize, bayrağınıza ve ezanına sahip çıktınız. Şırnak’a hizmet sunmaktan mutluyuz. Geçmişteki kötü olaylar inşallah geride kaldı. Devletin buraya yapacağı yatırımlarla bundan sonra hep birlikte bunun keyfini çıkaracağız. Ama bir taraftan da Şırnak’a sahip çıkıp, inşallah kötü günleri görmeyeceğiz. AK Partili olmak dertli olmak demektir. Bu milletin derdiyle dertli olmaktır, koşmak ve gayret etmektir” dedi.

“Terör örgütü geldi, insanları evinden etti, yaktı, yıktı ve gitti”
Bakan Özhaseki, terör örgütünün insanları evlerinden ettiğini söyleyerek, “PKK’lı zalimlerin her tarafta kan kusturduğu dönemde Kürt ismini bile kimse söyleyemezken, hiçbir lider ağzına alamazken, bir dertli çıktı ve buradaki sorunlardan bahsetti, Kürt halkının yanında olacağını söyledi. ’Siyasi hayatıma son bile verecek olsalar sonuna kadar o kardeşlerimin yanında mücadele edeceğim’ dedi. Bunu söyleyen başka hiç kimse yoktu. Yiğitçe buradaki problemleri ortaya koyup, sonra çözüm noktasında elinden ne geliyorsa onu yaptı. Burada bir kötülük yaşandı, terör örgütü geldi, insanları evinden etti, yaktı, yıktı ve gitti” diye konuştu.

“Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar”
Şırnak genelinde 50 binden fazla evde hasar bulunduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hızlı davranarak evlerin büyük çoğunluğu bitirilme aşamasına geldi. Sadece Şırnak’ta yapılan altyapının uzunluğu 800 kilometre oldu. Bu neredeyse Şırnak’tan İstanbul’a yol kadar olacak. Çocuklarınıza ’Yapma evladım’ diyecek olan sizlersiniz. Çünkü bu çocukları kandırıyorlar. Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar, ölüme terk ediyorlar. Bunu yapanların hepsi Ankara’da keyif yapıyor, yüksek maaşlar alıyor, en lüks yerlerde çocuklarını okutuyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğuna dağı gösteriyorlar. Onları orada ölüme terk ediyorlar. Bu insafsızlığa mani olacak olan sizlersiniz. Bundan sonra inşallah bunlara sizler de çok dikkat edeceksiniz. Belediyeye sahip çıkılırsa hizmetlerin hepsi daha güzel gelecek. Her gün geleceğiz, buralarda yine sizlere hizmet edeceğiz. Ama o vahşilerin eline bırakırsanız hizmet Allah korusun gelmez. Burada şehrinize, iradenize sahip çıkarak üzerinize düşeni inşallah yapacaksınız.”

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