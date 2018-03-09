Bakan Özhaseki, Karaman 1. Çevre Çalıştayı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sıfır atık projesinin pilot il olarak Karaman’dan başlatılacağını söyledi.

Karaman 1. Çevre Çalıştayı’nın kapanış toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şuan Türkiye’deki atıklarla ilgili ekonomi 3,5 milyar civarındadır. Biz bunu üç sene içerisinde başararak 10 milyar liraya çıkarabiliriz. İstihdam 60 binlerde bunu ise 100 binlere çıkarabiliriz. Ülkeye müthiş faydası olabilir. Türkiye olarak şuanda dışarıdan kirli kağıt ithal ediyoruz. Yani bizim kağıt fabrikalarımız dışarıdan neredeyse senelik 1 milyon ton civarında kağıt alıyor. Ellerin kullandığı kötü kağıtları para verip alıp geliyoruz. Bizim kağıtlarımız ne oluyor. Karpuz, domates kabuklarıyla birlikte çöpe atılıp gidiyor. Bunlara yazık günah değil mi. Çevre artık günümüzde bütün toplumları ilgilendirmeye başladı. Bütün devletler, şehirler kendi içinde artık bunu konuşmaya başladı. Çevre ile ilgili o kadar çok toplantılar, sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor. Niye, şundan dolayı, yüz yıl öncesine kadar bütün dünyada özellikle bizim Türkiye’de çok üretim yoktu. Çok tüketim de yoktu. Tüketim az olunca, dışarıya attığımız şeyler de azdı. Fakat sanayi devrimiyle birlikte mertlik bozuldu. Fabrikalaşma başladı. Çoklu üretim başladı. Üreten insanlar tüketimi tahrik etmeye başladı. Milletimiz de çok tüketmeye başladı. Sonra çevreden yavaş yavaş koptuk, tahripkar bir vaziyette çevreyi kirletmeye başladık. Elimize geçeni atıyoruz. 21 yıl belediye başkanlığı yaptığım için bu çöp noktasında biraz içim yaralı benim. Bir taraftan insanlar kirletiyor, bir taraftan da vahşi üretim yapan tesislerin dışarıya atmış oldukları atıkların bir kısmı zehirli atıklar. Bir kısmı kimyasal atıklar. Asıl tehlikeliler de onlar. Emin olun birçok tehlikeli atıkların bulunduğu yerleri 7/24 online izliyoruz. Çıkışları izlemediklerimizden şöyle yapanlar oluyor. Kocaman fabrikalar çok elektrik yakıyor diye akşam 20.00’de çekiyor fişleri arıtma tesislerini çalıştırmıyor. Kirlilik dışarıya verilmeye başlıyor. El insaf. Güya akşam 17.00’den sonra memurlar gelmez diyor kafasından. Ne kurtardık kardır diyorlar. Dünyada her şey para mıdır?” dedi.

“O çukurlara katiller ordusunu gömdük”

PKK’nın Doğu illerinde kazdıkları hendeklere de değinen Bakan Özhaseki, “Ülkemizin başında PKK gibi bir bela var. Önce bir hak arama mücadelesi içine girdiler. Fakat AK Parti döneminde hak namına iddia ettikleri ne varsa hepsini aldılar. Hapishanelerde işkence yok. İsim koyamıyorlardı koyuyorlar. Konuşamıyorlardı konuşuyorlar. Türkü söyleyemiyorlardı söylüyorlar. Yatırım yapılmıyordu yapılıyor. Şimdi teröristlerin yıkıp yaktıkları yerleri gidip tek tek ellerimle ben yapıyorum. Peki, hala silah ne? Hala bizim orada yavrularımızı vurmak ne? Hangi dünya ülkesinde kaldı böyle bir şey. Fakat bunu hala destekliyorlar, bu medeni dediğimiz ülkeler. Niye Suriye’deler. Sormayacak mıyız bunu. Sınırınız mı var. Ortak bir tarihiniz mi var. Kültürünüz mü var. Akraba mısın niye geldiniz 10 bin kilometre uzaktan. Bu katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz. Efendim İŞİD’e odaklanalım. Konsantrasyonumuzu bozmayalım. Aklımızla herhalde dalga geçiyor bunlar. İŞİD diye bir şey yok. Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgüt. Oraya koydular. Onu bahane ederek geliyorlar buraya. Ülkemizin yıllardır mücadele ettiği PKK belası. Çukurlar kazdılar özyönetim ilan ederek güya bağımsızlığa doğru gidiyorlardı. Bir devletçik kuracaklardı. Bir PKK devleti. Kimin istediği, kime yarayacağı belli. Hamdolsun o çukurlara katiller ordusunu doldurduk bitirdik. Bir FETÖ belası en hassas olduğumuz yer dinden geldiler girdiler. 40 sene boyunca hizmet eriyiz. Verin çocuklarınızı okutalım. Dışarıda Türk dostu yetiştiriyoruz dediler. Şimdi gelinen noktada 15 Temmuz’dan sonra bütün ifadeler, tutanaklar, yan yana geldiğinde pazıl gibi birleştirdiğimizde görüyoruz ki yine aynı ülkeye oturmuşlar ona hizmet ediyorlar. Ve en kötü tarafı da din anlamında ne bildiğimiz doğru varsa tam tersini yaparak bunlar dindar olduğunu söylüyorlar. Sahtekârlık, hırsızlık, soru çalma, başkasının önünü kesme, iftira, kumpas hepsi bunlarda helal” diye konuştu.

Çalıştay’ın sonunda Bakan Özhaseki’ye AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Recep Konuk tarafından çeşitli hediyeler verildi. 1. Çevre Çalıştayı’na Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Recep Konuk, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile davetliler katıldı.

Bakan Özhaseki daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti ve Karaman’dan ayrıldı.