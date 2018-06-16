Bakan Özhaseki, Kayserililerle bayramlaştı

KAYSERİ,(DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ramazan Bayramı nedeniyle Develi ve Tomarza ilçelerini ziyaret ederek, partililerin ve ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

Develi'de ilçe protokolünün karşıladığı Bakan Özhaseki, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra partisinin ilçe başkanlığına geldi. İlçe ziyaretinde konuşan Bakan Mehmet Özhaseki "Develimiz her daim sıcaklığını, misafirperverliğini hissettiğimiz, Kayserimizin göz bebeği ilçemizdir. Develi gerek nüfusu gerekse de potansiyeli ile diğer taşra ilçelerimizden her zaman daha önde olmuştur. 24 Haziran seçimler, Develimizin, ülkemizin hatta tüm ümmet coğrafyamızın kaderini belirleyecek olan ülkemiz için bir milat noktasıdır. İçerideki ve dışarıdaki hainlerle uğraşmakla birlikte dev projelere imza atan hükümetimizin bu çalışmalarının istikrarı için bu seçim hayati bir öneme sahiptir" dedi. İlçe ziyaretinin ardından Develi Çarşına inen Bakan Özhaseki, vatandaşlarla bayramlaştı. Develi ziyaretinin ardından Bakan Özhaseki ve beraberdeki partililer Tomarza ilçesine geçti.

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