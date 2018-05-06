HABER

Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.
Kayseri'deki Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi temel atma törenine Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan Özhaseki, "Hayat, bir mücadele. Bu mücadele, hem içimizde hem de dışımızda var. Allah bizi iyilerle beraber olmayı nasip etsin. İyi olursak öbür dünyada bizi iyiler karşılıyor, iyi yere koyuyorlar. Kötü olursak kötüler karşılıyor kötü yerde oluyoruz. Kayseri hayırseverlikte bir numara. Çok şükür, sokağa çıktığınızda okullarda, yurtlarda hayırseverlerimizin ismi var. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.
Sağlık olmayınca mutluluğun da olmayacağını belirten Bakan Özhaseki, "İnsanda sağlık varsa keyif var, mutluk var. Bunun için şifa verecek tesislerin yapılması lazım. Bugün de işte böyle bir tesisin temeli atılıyor. Ayrıca böyle bir tesisin çocuklar için yapılması da ayrı bir güzellik. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Dün Cumhurbaşkanı'mız ve Başbakan'ımızın katıldığı törende şehir hastanesinin açılışını yaptık. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. 1607 yataklı bir hastane. 50 civarında poliklinik var. Çok güzel bir hastane oldu. Cenab-ı Allah bu güzellikleri eksik etmesin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldıBakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldıBakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldıBakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.