Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili hazırladıkları yasa tasarısının seçimlerin ardından yürürlüğe gireceğini belirterek, "Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentteki yaban hayatıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Kentin merkez ilçeleri de dahil 11 bin 500 hektar alanın yaban hayatını koruma sahası olduğunu dile getiren Özhaseki, burada yapılan planların bugüne kadar hep iptal edildiğini kaydetti. Bu alanda 5 bin 500 hane ve 22 bin 500 insan olduğunu anlatan Özhaseki, düşük yoğunluklu bir plan hazırladıklarını söyledi. Yaptıkları planda kamunun hakkını gözeteceklerini dile getiren Özhaseki, "Bu çalışmalar neticesinde 2 bin 500 hektarlık alanda planlamayı netleştirdik. Bu alanın 747 hektarı konut. 82 hektarlık alan ticaret olarak ayrıldı. 732 hektarlık alan ise orman ve tarım. 370 hektarlık alan da açık yeşil alan olarak ilan edildi. Plan askıya çıktı. Önümüzdeki ayın 7'si itibarıyla askıdan inecek. Mağdur olan bir vatandaş varsa ciddiye alacağız ama bir hafta içerisinde bunları neticelendiririz. Önümüzdeki ayın yarısı yürürlüğe girer, 20 senelik bir kangren de burada sonuca erişmiş oluyor" diye konuştu. Özhaseki, ülke genelinde 1 milyon 200 bin yapının kentsel dönüşüm kapsamında olduğuna da değinerek şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm ile ilgili yasa taslağımız var. Yapı kayıt belgesini ekleyerek başlamak istemiştik. Erken seçim kararıyla, imarla yaptığımız kararları bekletmeye aldık. 100 maddeye yakın yepyeni yasalar yazıyoruz. Mahalle içinde sizin rahatsız olduğunuz, adalet duygusunu sarsan, mahallede birden yükselen binalar var ya, yasaklandı. Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak. Belediye meclisinde 3 katlıyken 13 kat yapılmışsa aradaki 10 katın farkını vermeden ve doğru planlama yapmadan, anlatmadan böyle bir planlama yürürlüğe girmeyecek."

