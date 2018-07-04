Bakan Özhaseki mazbatasını aldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki mazbatasını aldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve partililerle Kayseri Adliyesi'ne gelen Bakan Özhaseki ile yeniden milletvekili seçilen İsmail Tamer ve Hülya Nergis, konferans salonunda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Dursun Büyükbaş'tan mazbatalarını aldı. Mazbata töreni sonrası açıklamada bulunan Özhaseki, destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu, son 16 yıl içerisinde neredeyse 13 seçim yaptıklarını aktaran Özhaseki, bunun Türkiye'deki demokrasinin ne kadar sağlıklı olduğunu, ayaklarının yere bastığını ve insanların demokrasiyi ne kadar özümsediğini gösterdiğini belirtti. Erken seçim tartışmalarının birçok insanı rahatsız ettiğini dile getiren Özhaseki, zamanında normal yapılan kavgasız, gürültüsüz, herkesin gizli bir şekilde, vicdanıyla baş başa kalarak oy attığı, herkesin önünde açıkça sayılan ve sonuçları ilan edilen bağımsız yargı tarafından da tescillenen bir ortamın, bir ülkede seçim güvenliğinin olduğunu, demokrasinin de oturduğunun en önemli göstergelerinin başında geldiğini ifade etti.

Özhaseki, hele hele Türkiye gibi katılımların yüzde 85-90'lara, Meclise yansıyan temsilin yüzde 98'lere ulaştığı bir ortamın, gerçekten ülkenin demokratik açıdan geldiği noktayı gösterdiğine dikkat çekti. -"Hizmet etme sırası bizde, çalışma sırası bizde" Türkiye'yi karalamak isteyenlere, kötü gösterme gayretinde olanlara rağmen kendilerinin ülkenin geldiği noktayı bildiklerini belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi: "Cenabıhakk'a şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktadan dolayı. Ama daha iyiye götürmek için de büyük bir gayret veriyoruz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekibiyle birlikte büyük bir aileyiz biz ve tek yürek şeklinde atan kalbimizle bu vatana hizmet için varız. Zaten içinde bulunduğumuz bu ortamlar da bir meslek değil aslında. Siyasetin süresi vatandaşın istemesiyle doğru orantılıdır. O, sizin görev süresini uzatırsa devam edersiniz, vatandaş sizi istemezse anında birinci dönemde veyahut birinci döneminiz dolmadan görev sürenizi bitirir. Cenabıhakk'a şükürler olsun, bulunduğumuz ekibi vatandaş sevdi, yerel yönetimler de neredeyse 25 sene sevdi, genel idare de 16 senedir sevdi ve şu anda da bunun devamını istedi vatandaş. Üstelik de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle ilgili de çok ciddi şekilde alınan kararlar neticesine bu hizmetin devamını istedi vatandaş. Şimdi bize düşen buna uygun davranmak, biz bu sisteme Türkiye'deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayet de kırılsın, vatandaşın devlet kapılarında işleri aksamasın, yatırımlar çok hızlı bir şekilde yapılsın. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafya itibariyle zor bir coğrafyada. Bu zor coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı güçlü olmak. Güçlü olabilmeyi becerebilmek için de böyle bir sisteme ihtiyacımız olduğunu durmadan ifade ettik. Vatandaş da bize inandı, güvendi, şimdi sıra bizde. Hizmet etme sırası bizde, çalışma sırası bizde. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların tek tek emarelerini vatandaş görecek, piyasadaki rahatlığı görecek, ekonomideki yükselişi görecek, ülkenin nasıl kalkındığını herkes bir kez daha görecek."

Basın mensuplarının, özellikle son günlerde yaşanan cinsel istismar olayları ve vatandaşların bu konudaki idam taleplerini sorması üzerine Özhaseki, aslında bunun 2-3 yıldır tartışıldığını ve özellikle 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünden sonra vatandaşın bunu yapanların idam edilmesini canı gönülden istediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konunun bir anayasa meselesi olduğunu söylediğini belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Anayasa meselesi de Mecliste çoğunluk sağlanarak yapılacak bir iş. Hele hele son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi oturduğumuz yerde öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş gibi gözüküyor. Ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım, görüşülmesi lazım. İşte Avrupa Birliği diye bir engel var, bunun yanında bazı daha mahsurları olabilir. Ancak terazinin iki gözüne lehinde, aleyhinde söylenebilecek her şey söylendikten sonra yüce Meclisin takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben bundan yanayım, açıkça söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten daha önce Meclisten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti, inşallah önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."