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Bakan Özhaseki, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Ak Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ile birlikte, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Serkan Tok ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, ziyarette yaptığı açıklamada "Bulunduğunuz ortam, çok sıradan bir seçim öncesi ortamı değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu ülkede çok seçimler gayet nezih bir şekilde yapılıyor. Her parti, milletten gördüğü teveccüh kadar Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden çok daha farklı bir tarafı var. Türkiye'ye belki de yurt içinde ve yurt dışında yapılan birtakım tahrikler, çabalar neticesinde kendine demokratik ortamlardan saklayarak demokrasinin nimetlerinden istifade ederek bugüne kadar gelmiş olan şer cephelerinin iyice belli olması, açığa çıkmasıyla bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit, geçtiğimiz dönemlerde çok bariz değildi. Geldiğimiz noktada bütün yaşadıklarımızdan sonra neredeyse bütün millet hak verir ki; Türkiye'miz beka sorunu ile karşı karşıyadır" dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise, "15 Temmuz akşamı ülkemiz üzerinde oynanan oyunları gördük ve genel başkanımız bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin emri doğrultusunda devletimiz ve seçilmiş hükümetimizin yanında yer aldık. Kurulan Cumhur İttifakı ile bağlarımız daha da güçlendi. Genel başkanımızın talimatlarından milim sapmadan adaylarımızla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bizleri ziyaret eden Bakanımıza ve beraberindeki heyetine teşekkür ederim" diye konuştu.

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