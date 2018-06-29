Bakan Özhaseki: Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri olası provokasyonu önledi

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Adam kazandı' sözleriyle olası bir provokasyonu önlediğini söyledi. Bakan Özhaseki, 'İmar barışı' sayesinde şu ana kadar 1 milyon 650 bin kişinin başvurduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de katıldı. Başkan Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özhaseki ise burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçimden yüzünün akıyla çıktığını ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Hepimizi üzecek, infial yaşanacak bir olay meydana gelmedi. Türkiye çok büyük müthişlikle bu seçimleri yaptı. Yüzde 86'ların üzerinde bir katılımla seçimlerin yapılması çok büyük kazanım. Özellikle referandum öncesinde ifade etmeye çalışmıştık. İttifakların yaşandığı bir ortamda, baraj sıkıntısı kalmayacaktı. O zaman bunu anlattığımızda bazı insanlar anlamamıştı. Türkiye seçimlerde liderine sahip çıktı. Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine 11 milyon oy fark attı. Bu seçimlere Cumhur ittifakı damgasını vurmuştur. 16 yıldır iktidarda olan bir parti var. Binbir çeşitli iddialar olmasına rağmen milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Yurt içinden ve yurt dışından Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını engellemek için çok çaba harcadılar. Seçimlerden sonra onlar da dize geldi ve tebrik telefonları için arama yapmaya başladılar. Türkiye'ye kötülük etmeye çalışanlar da hizaya geldi. Artık hiçbir şekilde kendilerini üstün görmeyecekler" dedi.