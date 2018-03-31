Bakan Özhaseki: “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik tavrını eleştirerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı’nın açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin, “Afrin’e gidiyoruz, bütün millet dua ediyor. Sabahları kalkıp Fetih Suresi okuyor. Vatandaşlarımız ‘Allah’ım yavrularımı koru’ diye dua ediyor. Oraya niye gittiğimiz belli, işgal için gitmiyoruz. Bu ülkenin güvenliği için gidiyoruz. Ülkemize sızacak terörist unsurları temizlemek için gidiyoruz. Bunu ispatladık, yapıyoruz. Fakat bizimkiler içeriden başlıyorlar. ‘Oraya niye gidiyoruz ki? Zaten bu Afrin başka bir yere benzemez. Nusaybin’de 2 ay sürmüştü. Suriçi 3 ay sürmüştü. Orası aylar sürer. Gitmesek olmaz mı?’ diyorlardı. Dışarıda bize karşı yapılan hareketlerdeki bu düşman tavrı, bize karşı hedeflenmiş olan bu muhalif tavrı anlayabiliyoruz. Fakat içimizdeki, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz. Nasıl bir CHP ile karşı karşıya kaldığımızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne kadar fitne odakları varsa, ne kadar kötülük ve şer odakları varsa, ne kadar terörist unsurlar ile mücadele varsa bunu sulandırabilmek adına yapılan söylemler ile konuşmaları anlamakta güçlük çekiyoruz. Önemli değil, kendileri bilir. Kimden yana olurlarsa olsunlar, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra da bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizin de farkındayız” ifadelerini kullandı.