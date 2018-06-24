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Bakan Özhaseki oyunu Kayseri'de kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Milletin idaresi üzerine bir irade yok, milletin kararının üzerinde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Milletin idaresi üzerine bir irade yok, milletin kararının üzerinde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçiminde Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan-Nuriye Ünlen İlkokuluna oy kullanmaya gelen Özhaseki, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların çiçek takdim ettiği Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki, daha sonra kayıtlı oldukları "1626" numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Özhaseki, bu ülkede son 15 sene içerisinde ondan fazla seçim yapıldığını anımsattı.

Her birinde bir nezaket kuralı içerisinde, sağlıkla, kavgasız, gürültüsüz, kan akmadan bu seçimleri başardıklarını ifade eden Özhaseki, bugün de böyle bir günde olduklarını belirtti.

Bakan Özhaseki, herkesin sandığa geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Sakin bir ortamda o kapalı kapılar arkasında Cenabı Allah ile vicdanı baş başa kalıyor ve herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah, bu güzelliği ülkemizde sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyoruz. Çıkan sonuçlar da şimdiden hayırlı olsun. Ne çıkacaksa tabi Allah biliyor ama biz bilemiyoruz, şimdiden hayırlı olsun. Gözümüz, başımız üstüne. Milletin idaresi üzerine bir irade yok, milletin kararının üzerinde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder, hepimize. Seçimlerden sonra sandık açıldığında da hayırlı olsun, gelecek insanlar bu millete güzel hizmetler etsinler. Biz de bundan istifade edelim, yavrularımızın da geleceği aydınlık olsun diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işi. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodu etmezler, yalan söylemezler, iftira etmezler. Bir nezaket içerisinde herkes bunu kabullenir ve önüne bakar diye de temennide bulunuyoruz."

Tüm seçmenlere teşekkür eden Özhaseki, herkesin büyük bir olgunluk gösterdiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, başka şehirlerden gelen ufak tefek de olsa olumsuz haberleri Kayseri'de almadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabi seçimin cilvesidir, kırılacağımız, üzüleceğimiz şeyler söylenebilir. Bazen ağızdan kaçabilir, bazen kasıtlı olarak yapılabilir. Bunları da unutacağız, sineye çekeceğiz, önümüze bakacağız. Kayserimizin güzel bir sözü var, 'seçim bitiyor, geçim başlıyor.' Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne bakacak, işine bakacak. İnşallah gelenler de millete faydalı olmak için çalışacaklar. Kayseri'deki değerli kardeşlerimizin hepsine bu olgunluklarından dolayı, bu seçim ortamında bizlere olan desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ülkemizin insanlarına da teşekkür etmek lazım, büyük bir olgunluk içerisinde seçime gidildi. İnşallah sonu da hayır olacak. Bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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