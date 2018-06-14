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Bakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

 ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti dışındaki diğer tüm partilerin erken seçim istediğin belirterek, "Seçime gitmeyip, 1.5 yıllık süreci tamamlamak, ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı.

Bakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti dışındaki diğer tüm partilerin erken seçim istediğin belirterek, "Seçime gitmeyip, 1.5 yıllık süreci tamamlamak, ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı. Belirsizlik, ekonomimize ve ülkemizin büyümesine, siyasi istikrar açısından sorun yaratırdı. Onun için erkek seçim kararı aldık" dedi.
​Kayseri'den Ak Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Organize Sanayi Bölgesi'nde, DEİK Yönetim Kurulu ve DTİK İcra Kurulu üyesi ve Kayserispor Kulübü Başkanvekili Berna lter Gözbaşı'nın fabrikasını ziyaret etti. Burada işçilere hitap eden Özhaseki, "Seçime niye gittiğimiz merak ediliyor. Aslına bakarsanız bizim hükümet olarak 1,5 yıllık süremiz daha vardı. Ancak, Ak Parti dışında tüm partiler erken seçim istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bunu dillendirmesinin ardından, seçime gitmeyip, 1.5 yıllık süreci tamamlamak, ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı. Belirsizlik, ekonomimize ve ülkemizin büyümesine, siyasi istikrar açısından sorun yaratırdı. Onun için erkek seçim kararı aldık" dedi.
Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin, terör belası ile ülkeyi frenlediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef seçtiklerini söyledi. Özhaseki, "Bakın, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi bölücü örgütlerin sahipleri belli. Bunların arkasında ABD ve AB ülkeleri var. Dertleri Türkiye büyümesin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Cumhurbaşkanımızı tespihin başındaki imame gibi görüyorlar. O giderse, Türkiye dağılır diye hesap yapıyorlar'' diye konuştu.
BAKAN'A BAYRAM HEDİYESİ BOYUN YASTIĞI
Dünyada 66 ülkeye ürünlerini ihraç eden BRN firmasının sahibi Berne İlter Gözbaşı, "Sayın bakanımız görevi gereği otomobille, uçakla, helikopterle çok yolculuk yapıyor. Dinlenmeye de fırsat bulamıyor. O nedenle kendisine işçilerimizin el emeğiyle 2 adet boyun yastığı imal ettik. Bu ziyaretin anısına, bayram hediyemizi kabul edin" dedi. Özhaseki de kendisi için özel olarak yapılan boyun yastığını boynuna koyup, "Gerçekten böyle bir yastığa ihtiyacım var. Almayı düşünüyordum. Benim için hoş bir bayram hediyesi oldu" şeklinde konuştu.

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Bakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardıBakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardıBakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardıBakan Özhaseki: Seçime gitmemek ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı

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