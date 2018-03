Bakan Özhaseki: “Son terörist bitinceye kadar mücadelemiz devam edecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, son terörist bitinceye kadar mücadelenin devam edeceğini söyleyerek, “Afrin harekatı ile ne düşündüğümüzü de icra ettik, bundan sonra da Afrin gibi başka yerlerde olabilir” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı’nın açılış törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı oyun oynamak isteyenlerin sonlarının hüsran olacağını dile getiren Özhaseki, “Türkiye’nin iç güvenliğini sağlama alabilmek, dışarıdan gelecek terörist sızmalara karşı en azından önlem olabilmesi açısından yıllardır sürdürdüğümüz bir mücadele var. Afrin’deki harekat yapılıncaya kadar da her yolu denedik. En sonunda başka çaremiz kalmadığı için gidip oradaki terörist unsurları temizlemeye karar verdik. Bütün bunları yaparken büyük bir titizlik içerisinde, büyük bir merhamet örneği göstererek hiçbir sivilin zarar görmemesi adına orada müthiş bir mücadele verildi. Yıllarca sığınak yapmışlar, dışarıdan destek almışlar. Taşeron oldukları için bunları yapmaları zaten normaldi. Orada çok kısa süre içerisinde harekat sona erdi” dedi.

Batı ülkelerinin Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nda da ikiyüzlülüğünü gösterdiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Batı her zamanki gibi ikiyüzlülüğünü burada da gösterdi. Şimdiye kadar destekledikleri, güya bilinmediklerini zannettikleri o desteklerin boşa çıktığını görünce bir telaşe ile gerek ABD, gerekse AB üyesi bazı ülkeler yeni oyunlar peşine düşmeye başladılar. Artık hangi oyunu oynarsa oynasınlar, hangi akıl oyunları ile bizi meşgul edeceklerini zannederse zannetsinler sonları hüsran olacaktır diye düşünüyorum. Biz her işin farkındayız. Olan biteni çok iyi biliyoruz ve ona uygun da hareketimizi geliştiriyoruz. Orada zamanında bu teröristlere önce cesaret vererek, sonra onları örgütleyerek, onlara silah ve akıl vererek devam edenler bütün bu yaptıklarının boşa çıktığını anladılar. Şimdi de bir başka gafillik içerisindeler. Adeta o terör örgütünün sözcülüğüne soyunur gibi ‘biz ara bulalım’ diyorlar. Bazen de o Meclisteki siyasi uzantıları şöyle bir gaflet ile hareket ediyorlar, ‘barış olsun, herkes silahı bıraksın.’ Bu nasıl bir şeydir. Meşru devletlerin kendi silahlı gücünü lav ettiği dünyanın neresinde görülmüş. Böyle güçlü bir milletin temsilcilerinin teröristler ile aynı masaya oturup konuştuğu dünyanın neresinde görülmüş. Asıl bunu söyleyen meclistekiler, o terör örgütünün temsilcileri mecliste her gün onların sözcülüğünü yapacağına, dönüp katillere ‘Bunun sonu hüsran, hepiniz öleceksiniz. Genç yaşta gidiyorsunuz, silahı bırakın’ desinler. İkide bir ‘Kürt halkı’ deyip duruyorlar, asla Kürt halkının temsilcisi değiller ve onların Kürtleri sevdiğine de inanmıyorum. İyilik yapmak istiyorlarsa dönüp dağdaki katil sürülerine ‘Biran önce şu silahı bırakın da kurtulun’ desinler. Fakat her şeyi birbirine karıştırmaktan mahirler. Bir taraftan Mecliste çıkıp ‘Herkes silahı bıraksın’ gibi gülünç şeyler söylüyorlar, bir taraftan da yurt dışına el etek öpmeye devam ediyorlar. Hem bu vatanda yaşayacaksın, hem bu vatanın nimetlerinden istifade edeceksin, bu güzel vatanda kardeşlik türküleri söylemeye çalışacaksın hem de yurt dışına gidip Türkiye’yi hiç sevmeyen ülkelerin elini eteğini öperek yalvaracaksın. Böyle ikiyüzlülük olmaz. Bunların hepsinin numaralarına karnımız tok” diye konuştu.

Teröristlerle mücadelenin son terörist bitinceye kadar devam edeceğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Afrin harekatı ile ne düşündüğümüzü de icra ettik. Bundan sonra da Afrin gibi başka yerlerde olabilir. Son terörist bitinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. İnşallah bu millet bundan sonra rahat edecek. Terör belası ile karşı karşıya kalmak gibi bir tehditle yaşamayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.