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Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na sitem etti. "Temel Ağabeyi anlamıyorum" diyen Özhaseki, "Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor. Birlikte ağladığımız, birlikte güldüklerimizin, başkasının çanağına oy taşımasını hayretler içinde izliyorum" dedi

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor. Birlikte ağladığımız, birlikte güldüklerimizin, başkasının çanağına oy taşımasını hayretler içinde izliyorum" dedi.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nin bir düğün salonunda düzenlediği etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerine, "Şerlerin tümü bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef seçti. Zira, tesbihin imamesi o." diyerek başladı.

Özhaseki, Türkiye'nin başına bir felaket gelmesi halinde, mazlumların ve Müslümanların hakkını savunacak, mazlumların sesi olacak bir millet kalmayacağını söyledi.

Özhaseki, "PKK belası, 1970'li yıllarda Biji Azadi diye başladı. Sonra bu bölücüleri, şirretlik yapanları, katiller sürücüsünü bazıları çicek çocuklar gibi göstermeye başladı. 40-50 yıl önce faaliyete başlayanlar, bu milletin başına çorap örmek istedi. 2 kara oğlana İstiklal Marşı söyletip tüylerimizi diken diken ettirenler, milli duygularımızdan faydalananlar tüm liderleri kafaya aldılar. Kimse kimseyi kandırmasın, bunlar milleti kafaya almak için kurulmuş bir örgüt. 15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bunların İslami olmayan, ABD'nin kucağına oturduğu bir örgüt olduğu ve ülkemizi bölmek istediği görüldü. PKK'yi Kürtçülük, FETÖ'ye Müslümancılık yaptıranlar, Türkiye'ye diz çöktürmek, eski haline döndürmek istediler. Liderimizin cesareti, milletin desteğiyle bunu yapamadılar. MHP ve BBP bunu gördü. Bunun ülkemizin bekası, istiklali ve istikbaline yönelik olduğunu gördüler. Ülkemizin geleceği için ittifak ettiler. Karşıdaki tablo ise ürkütücü. Beş benzemez bir araya geldi. Tek söyledikleri diz çöktüreceğiz, yıkacağız, yaptırmayacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Her gün cuma namazı kılmaktan söz edenler çıktı. Allah hidayete erdirsin. Erdiyse yanımıza getirsin. İnancımıza savaş açanlar, şimdi bakıyorum mağdur ve masum edebiyatı yapıyor. Katiller masum, ölenler zalim oldu. Bu nasıl mantık." diye konuştu.

"TEMEL AĞABEYİ ANLAYAMIYORUM"

Bakan Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP ile aynı listeyi paylaşan Saadet Partisi'ni ve lideri Temel Karamollaoğlu'nu anlayamadığını söyleyerek, "Temel ağabeyin konuşmalarını dinledikçe, adeta içim sızlıyor. Aynı konuda yıllarca mücadele ettiğimiz, birlikte ağladığımız, birlikte güldüğümüz Temel ağabey nasıl olur da bunların çanağına oy taşıyor. Hayretler içinde izliyorum. Telefonla arayıp konuşmak istiyorum ama birbirimizle laflarımız karşılaşır, acaba kırılır mıyız diye vazgeçiyorum" dedi.

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Bakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyorBakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
gözünüzü haram burudugu için olmasın
Doğruları duyunca tabi içiniz sızlar. Doğrular size ters geliyor.
anlyamassın sayın bakaım gerçeklerden çok uzaklarda sınız .ülkemizin beka sorunu yok.baka sorunu sizde
ONLARIN GÖMLEĞİ ÜSTÜNDE SİZLER ÇIKARDINIZ BUNDAN OLMASIN AYRICA İTTİFAK SADECE GÖRÜŞLER FARKLI SİZ ALIŞMISINIZ SERİ GÖRÜŞLERE..
yarın barışırsınızçç
SAYIN BAKANIM:TEMEL BEY İÇİN AĞLAMA BIRAK BOŞ VER TÜRKİYEYİ YIKIM İHALESİ AÇILMIŞ BU İHALEDE TEMEL,SELO,MUHARREM VE AKŞENERE KALMIŞ BUNLAR YIKMAYA UĞRAŞACAK VATANSEVERLERDE YIKTIRMAMAYA BAKALIM 24 HAZİRAN AKŞAMINA İNŞALLAH RABBİM İSLAMIN SON ORDUSUNU KORUR VE MUZAFFER KILAR
@teyo2013 Haklısınız Bahçeli ve Destici yeter diğerlerini boşverin...
sayın bakan...sizde fetullahı bir dönem çok sever sayardınız...diger akp liler gibi...
Alakası varsa!!! bizde SAYIN BAHÇELİ yi anlamıyoruz..o da başkasının çanagına oy taşıyor...haseki zaten sen hiç anlaşılmıyorsun!!
senin gibi değil temel abi dürüst onun için anlamıyorsun
Ben saadet partili değilim ama ben anlıyorum.Ama sizin anlamamanız doğal.Çünkü daha fazla çalmanızı yok sayamıyor.Yani insan olduğunu ortaya koyuyor.
Meselenin sizin çanağınız değil de Türkiye miz olduğunu anlayamazsın zaten.
ne abisi adam sizin canınızı alacak elinden gelse siz abi diyorsunuz sayın bakanım ne diyor REİS zalim e merhamet mazluma zulümdür dikkat ediniz lütfen, onlar kimlerle beraberler görmüyormusunuz
Sayın Bakan anlasanız zaten sorun çözülmüş olur...!
Dürüst insanları anlayabilmek için dürüst olmak gerekir
TEMEL BEY GERÇEKTEN MÜSLÜMANLIĞIN VE İSLAMİYETİN TEMELİNDE NASIL DAVRANILACAĞINI ÇOK İYİ BİLEN BİR ŞAHIS.ORTAKLIĞINI CHP DEN YANA KULLANMIŞ BUNDA NE VAR YANİ. AKP CHP DEN DAHA FAZLAMI İSLAMİYETİN GEREKLİKLERİ Nİ YERİNE GETİRİYOR. ASLA YALAN VAR KİBİR VAR YOLSUZLUK VAR KAYIRMA VAR KUL HAKKI YEMEK VAR TORPİL VAR İSRAF ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ HARAM YEME MODA OLMUŞ ŞİMDİ BEL ALTI SİYASET MONTAJ İFTİRA SAYDA SAY BİTMEZ SORARIM SİZE BUNLARIN HANGİSİNİN İSLAMİYET DE YERİ VAR.DEMEK Kİ TEMEL BEY SİZLE OLMAZ DEMİŞ DOĞRU YOLU BULMUŞ.
Temel abin doğru yolu buldu. Gel sende vakit çok geç olmadan. gittiğiniz yol yol değil
Sizler siyasete girdiniz her şeyin tadı tuzu bozuldu, Kırk yıl aynı yastığı paylaştığınızla düşman, kırk yıl küfürleştiğinizle de ortak olmadınız mı. Sen bunları anlayabiliyorsan Temel beyi de anlamalısın
EN BAŞINDAN BERİ TANIYAMAMIŞSINIZ.ADAM ASLINA RÜCU ETMİŞ.
TEMEL REİS GERÇEK REİS ONDAN ANLAMAMIŞSINDIR AMICA .
Sayın bakan,biz de sizi anlamıyoruz. Yeter artık,millet TAMAM diyor. Niye ısrar ediyorsunuz,ortalığı karıştırıyorsunuz. Devriniz bitti,bir çekilin kenara...
En büyük fetöcüler Kayseri de neden dışarıda biz de bunu anlayamadık.Çanaklarmı karıştı acep.
oda senın ıcın tam tersini söyleyecektir.
Bir senede hepimiz fetöden nasıl siyrildiniz bizde sizi anlamiyoruz.
Kendi vatandaşını inim inim inlet yurt dışında yaşayan bilmem ne memleketin vatandaşı mazlummuş yardım et sonra çık mazlumların koruyucusu biziz de kim inanır sana sadece cebine üç beş kuruş koyduğun kişiler başka varmı sence çıkarmı?
Acaba neden bay haseki bir düşünün bakalım acaba neden
sen milli gömlegi çıkarıp, büyük orta dogu eşbaşkanını desteklersen temel reisi nasıl anlıycaksın ki? sen aynaya bakta kendi haline agla.
akp kendi çıkarları için herşeyi yapar
Temel İngiliz gazetesi The Guardian yaptığı açıklamada ne diyor İngiliz sekülirzmine hayranım Türkiye de bunu uygulamak istiyorum. Adamın mayası bu.
Biz de sizleri hayretler içinde izledik sayın bakan Cumhurbaşkanı ve çevresindekiler hariç kimse mutlu huzurlu değil Tüyü bitmemiş yetim hakkını ağzından düşürmeyenler şimdi kibirli kibirli milyar dolarları nerelerde muhafaza edeceğini düşünüyor ama unutmayın Allah Büyük mutlaka ama mutlaka mazlum zalimden hesap soracak o günü bekliyoruz
demekki onurlu insanlar ile beraber ağlanabilir,beraber gülünebilir fakat beraber yetim hakkı yenilemezmiş,ayakkabı kutusu doldurulamazmış,man adası naylon ticareti yapılamazmış.Bunuda anlayamamanı ben anlayamıyorum.
24 Haziran seçimlerinden sonra çok şeyler değişecek Milletimiz bunun farkında, Temel K.Oğlu temelli gidecek ancak Ana Muhalefetin başındaki değişmez İnşallah onun sayesinde AK Parti 10 yıl daha bu hükümetin başında olur. Kemal K.Oğlu AK Partini en büyük oy kaynağı.
sadet ve o kafadakiler daha sonra anlayacaksınız kaybedince Rahmetli Muhsin gibi ama iş işten geçecek ^çok arayacaksınız tayyibi çok
ERBAKANI ARKADAN VURURKEN, ARKA KAPIDAN KOLTUK SEVDASI İÇİN KAÇARKEN DE BİZİM İÇİMİZ SIZLIYORDU. HOCA SİZLERİ SAGLIGINDA COK İYİ TARİF ETTİ ÖZHASEKİ. SİZİN YATACAK YERİNİZ YOK. SURİYE VE IRAK SİZE YETER. BENİ AKP NİN PİSLİKLERİNE ALET ETMEYİNİZ. N. ERBAKAN.
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