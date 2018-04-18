Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık olarak ’sıfır atık’ modeline geçtiklerini belirterek, "Şuanda Türkiye olarak 700 bin ton civarında senelik kirli kağıdı dışarıdan satın alıyoruz. Gelecek yıl itibari ile Türkiye’nin kirli kağıt ihtiyacı 2 milyon tonu bulacak. Ayrıştırdığımız zaman bunların hepsi bize ekonomik olarak geri değer katacak” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi-İklim Değişikliği ve Fırsatları programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada "sıfır atık uygulama" modeline geçtiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, “Sıfır atık adı üstünde israfın önlenmesi ve açığa çıkan atığın yeniden dönüştürülmesi esasına dayalı bir sistem. Önce bakanlığımızda denedik. Bizim bakanlığımıza 9 aydır çöp kamyonları gelmiyor. Koridorlarda kumbaralar var, o kumbaralara herkes 5, 6 kadar çeşit içerisinde kağıdı ayrı bir yere atıyor, petleri ayrı bir yere atıyor, cam şişeleri ayrı bir yere atıyor. Elektronik atıkları, pilleri ayrı bir yere atıyor. Yemekhane tarafında hayvan barınaklarına gönderdikten sonra geriye kalan kısmı bahçemize kurduğumuz kompost makinesi ile bir işlemden geçirerek gübre elde diyoruz. Herkes kapışıyor gübreleri, dışarı bir şey çıkmaz hale geliyor. Biz 9 ay boyunca yaptığımız işlerden dolayı topladığımız kağıtlar geri dönüşüm olarak geldiği için bin 440 tane ağaç kurtardık. Şuanda Türkiye olarak 700 bin ton civarında senelik kirli kağıdı dışarıdan satın alıyoruz. Yeni tesisler kuruluyor. Gelecek yıl itibari ile Türkiye’nin kirli kağıt ihtiyacı 2 milyon tonu bulacak. Ayrıştırdığımız zaman medeni insanlar gibi bunların hepsi bize ekonomik olarak geri değer katacak. İlk eylem planımızda Ankara’daki bin 500 kadar kalabalık insanların olduğu yerlerdeki bakanlıklar, hastaneler, askeriyeler, havalimanları, alışveriş merkezleri bu senenin sonuna kadar eylem planı olarak sıfır atığa geçiyoruz. Şehirlere yaygınlaştıktan sonra da karşımıza artık devasal problemler çıkmayacak” diye konuştu.

"Devletten maaş alıyorsan devlete çalışacaksın"

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan Özhaseki, "FETÖ diye bela devletin en önemli kademelerine sızmışlardı. Bizim en ciddi kurumumuz askeriyedir. Oraya bile sızıp bütün öğrencileri tesir altına alabilecek bir yapıya kavuşmuş devasa bir şey. En etkili yere sızmış bir yapı. Kolay değildi, adeta vücudu saran bir ur gibi kanser ameliyatı yapar gibi temizlenip şuan tedavisine tabi tutuluyor ülke. 100 bine yakın bunların devletteki personeli dışarı atıldı. Herhangi birinizin iş yerine gelip sizin iş yerlerinize zarar veren bir adamı uyardığınız halde, ihtar ettiğiniz halde size zarar vermeye devam ederse canınıza, malınıza, ırzınıza göz dikerse çalıştırır mısınız? Devlette bunları çalıştırmayacak. Git başımdan defol diyecek. Devletten maaş alıyorsan devlete, millete çalışacaksın. Bunlarla çok boyutlu bir mücadele verildi” şeklinde konuştu.

“Şimdi orada bizden habersiz kuş uçmuyor”

Suriye’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Özhaseki, "DEAŞ diye bir örgüt resmen proje bir örgüt. Bir anda alan açtılar. Adamlar bir anda her tarafa hakim oldu. Uzun uzun sakallar kafa kesiyor, kol kesiyor, el kesiyor, vahşi bir yapı. Sonra da bunu yok etmek adına herkes oraya toplandı. Bunların sakalları uzun ya şimdi aynı adamların sakallarını kestiler PYD’cilerin içine kattılar. Sakallıyken IŞİD’ci, sakalı kestiler PYD’ci oldular. Suriye’de Amerikalılar olarak ne işiniz var? Efendim özgürlük, demokrasi, haklar, geçin oraları. Hangi gittiğiniz yerde siz şimdiye kadar insan haklarını geliştirdiniz, iş yaptınız ki, nerede özgürlükleri arttırdınız ki, nereye demokrasi inşa ettiniz ki. Gittiğiniz her yerde kan var, gözyaşı var, ayrılık var. Şimdi orada büyük oyunlar oynanıyor. 100 yılda bir, 200 yılda bir çizilen haritalar şimdi orada yine çizilmek üzere. Orada masada olmak lazım, orada en önemli aktör olmak lazım. Orada söz söylemek lazım, çünkü bizim ora ile yüzlerce kilometreyle sınırımız var. Komşuluk bağımız, kültür bağımız var. Türkiye son birkaç ay içerisinde bu düşündüklerini de gerçekleştirdi. Şimdi orada bizden habersiz kuş uçmuyor. Ne yapılacaksa bizim rızamızın olduğu bir ortamda yapılacak” dedi.