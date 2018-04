Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 26 milyon liraya mal olacak olan doğalgaz temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla yapıldı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının her geçen zamanda arttığını dile getiren Bakan Özhaseki, yatırım yapmak zorunda olduklarını belirtti. Enerji sektörünün öncü isimlerinden Kayserigaz, Tomarza Doğalgaz Temel Atma Töreni ile en çevreci ve en ekonomik yakıt olan doğalgazın 2019 yılında Tomarza’ya geleceğinin müjdesini verdi. Kayserigaz ve Tomarza Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği törende konuşan Kayserigaz Genel Müdürü Adem Bincay, şehrin tüm hanelerine doğalgaz ulaştırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, "Kayserigaz olarak öncelikle hissedarımızın güveni, devletimizin ve belediyemizin destekleriyle doğalgazın bu güzel şehrin bütün hanelerine ulaştırmak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Erciyes Dağını aşarak Develi ilçemizi doğalgazla buluşturmuştuk. Ardından Bünyan, Yeşilhisar ve inşallah bu sene de Yahyalı ilçemizi doğalgazla buluşturacağız. Bugün ise Tomarza’yı en çevreci ve en güvenli yakıt olan doğalgaz ile buluşturmak için buradayız. Kayserigaz olarak Tomarza halkına en kısa sürede doğalgaz hizmetini sunmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde yakından göreceğiniz doğalgaz altyapı işleri için toplamda 26 milyon liralık bir yatırım yapacağız. Bu yatırım esnasında ilçemizin sokaklarında iş makinelerimizi ve çalışan ekiplerimizi göreceksiniz. Yatırımlar tamamlanana kadar sizlerin anlayışını istirham ediyoruz. Tomarza halkı bir süre zahmet çekecek ama ardından binlerce kilometre uzaklıklardan gelen bu nimeti kullanmanın konforunu yaşayarak bizlere de dua edecekler" dedi.

"Kayseri’nin geleceğinin de temellerini oluşturduğumuzu çok iyi biliyoruz" Ewe Türkiye Grubu Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ise, Kayserigaz’ın Türkiye’nin en büyük doğalgaz şirketleri arasında olduğunun altını çizerek, verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bora, "Bugün Kayserimizin bir ilçesini daha doğalgazla buluşturmak üzere bir arada bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük doğalgaz şirketleri arasında yer alan Kayserigaz yine aynı hedeflerde emin adımlarla büyük bir kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Saha ekiplerimiz büyük emeklerle yatırımlarımızı söz verdiğimiz tarihlerde, hatta daha erken yetiştirmek için çalışıyor. Ewe Turkey grubu şirketleriyle birlikte Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak için ulaşılmayan bölgelere ulaşıyor. Şirketlerimiz, Kayseri ve Bursa halkını doğalgazla buluşturuyor. Her temel atma töreni, bizim için yeni bir heyecan anlamına geliyor. Attığımız bu temellerle Kayseri’nin geleceğinin de temellerini oluşturduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, bugün verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yıllardır Tomarza’ya gelir, gideriz. Sizler de beni belediye başkanlığı dönemimden tanırsınız. Hamd olsun her gelişimizde ya temel atma törenimiz veya açılış için geliriz. Hep heybemiz dolu dolu geldik. Siyaset dürüstlükle yapılacak bir iş, siyaset dürüst adamların işi. Söz verip yarın ortadan kaybolanların işi değil. Milleti kandırırsan bir kere kandırırsın, ikinciyi kandıramazsınız. Çok şükür yıllardır belediye üst üste 5 sefer kazanmanın formülü bu. İktidarda da yıllardır yüzde 50’ler civarında o kadar sıkıntılara rağmen oy almanın şartı verdiğiniz sözü yerine getirmek. Allah’a şükürler olsun ki bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"İktidara geldiğimizde 9 ilde doğalgaz vardı, şimdi 78 ilimizde var"

Türkiye’nin enerji ihtiyacının her geçen zamanda arttığını dile getiren Bakan Özhaseki, yatırım yapmak zorunda olduklarını belirtti. Bakan Özhaseki, "Dünyada enerji ihtiyacı artan 2 tane ülke var. Aklınıza Avrupa Birliği gelmesin, orada durağanlık başladı. Birincisi Çin, ikincisi Türkiye. Her sene bu ihtiyacımız gitgide artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde enerji ihtiyacımız şuandaki kullandığımız gücün iki misline çıkacak. Biz, bin bir türlü yolları yolları deneyerek Türkiye’de enerjimizi elde etmek zorundayız. Yenilenebilir enerji dediğimiz alanlarda ve nükleer enerjide yatırım yapmak zorundayız. Bunları yapıyoruz, güneş olağanca hızıyla devam ediyor, rüzgarda olağanüstü yatırımlarla devam ediyoruz. Biz bunları yapacağız, itirazlara, muhalefetlere alıştık. Gülüp geçiyoruz. Önümüze bakıyoruz, doğru bildiklerimizi de yapıyoruz. 2002 yılında iktidar olduğumuzda sadece Türkiye’de 9 ilde doğalgaz vardı, şimdi 78 ilimizde doğalgaz var. Çok şükür bütün bunları Kayserimiz, Türkiye’miz için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ancak gerçekleştirilen mücadele ile birlikte terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün ülkeden temizlendiğini ifade eden Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Coğrafya insanın kaderiymiş. Bu coğrafyada olmayı Allah takdir etti, bizi akraba kıldı ve aynı şekilde kardeş kıldı. Biz de kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağladık, bayrağımızı astık, ezanımız okunuyor. Önümüze bakıyoruz, devam ediyoruz. Etrafımız yangın yeri gibi. O yangın yerinin oluşumunda da bizim bir günahımız yok. Büyük ülkeler kendilerine göre hesap yaptılar. Afrika’dan başlayarak ‘Gönül Coğrafyası’ olarak tabir ettiğimiz ne kadar yer varsa Afganistan’a kadar her birinde ayrı ayrı oyunlar oynadılar, bu tezgahları kurdular. Şimdi hepsinde kan var, gözyaşı var. Türkiye’de de aynı oyunları oynamak istediler. PKK belasını sardılar başımıza. 40 yıldır vahşi bir örgüt çoluk, çocuğu kaçırıyor dağlara götürüyor, eğitiyor sonra da sivil insanlar dahil askerimize, polisimize kalleşçe kurşun sıkıyorlar. Son iki yıl önce de bir hesap yapıp, çukur yapıp ilan etmeye çalıştılar. Allah’a şükürler olsun kazdıkları çukurlara katiller sürüsünü doldurduk, PKK bitti bu ülkede, daha da ayağa kalkamayacaklar. Yurt dışında operasyon yaptık, bitirmek için. Tüm dünya hayret etti. Şükürler olsun ki çok kısa süre içerisinde 4 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdik. Bir tek sivilin bile burnu kanamadan."

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler ilk boru birleştirme töreni yaptı. Temel atma törenine Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.