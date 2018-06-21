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Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

BAKAN ÖZHASEKİ, KIRŞEHİR'DE VATANDAŞLARDAN OY İSTEDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de muhtarlarla yaptığı istişare toplantısının ardından Kırşehir'e geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Özhaseki, çevreyi gezerek vatandaşlardan oy istedi.

Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)

BAKAN ÖZHASEKİ, KIRŞEHİR'DE VATANDAŞLARDAN OY İSTEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de muhtarlarla yaptığı istişare toplantısının ardından Kırşehir'e geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Özhaseki, çevreyi gezerek vatandaşlardan oy istedi.
Bakan Özhaseki saat 16.00 sıralarında Kırşehir’e gelerek, Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan ile Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan ile birlikte, Ankara ve Terme Caddesi’nde yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Terme Caddesi’nde bir boyacıya ayakkabısını boyatan Bakan Özhaseki, ayrıca Çikolatacı Sami olarak bilinen görme engelli Sami Coşkun’dan da 20 adet çikolata alarak vatandaşlara dağıttı. Bakan Özhaseki, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy istedi.
Caddede yürüyen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti’nin seçim broşürlerini dağıtan partili gençlere dondurma satın alarak ikram etti. Özhaseki daha sonra Kaman ilçesine geçti.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız (2)

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