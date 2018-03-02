Bakan Özhaseki vatandaşları terör örgütlerine karşı uyanık olmaya çağırdı

"Biz bunlara niye geldiniz diye sormayacak mıyız"

Özhaseki, “Diğer taraftan DAEŞ belası ortaya çıktı. Mezhebi, Tasavvufi akım içerisinde yerleri yok. Sakalları uzattılar DAEŞ’ci oldu. Sakalları kesti PYD’ci oldular. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar örgütle baş edebilecek başka bir ülke yok. Ülkemizin güneyinde bir oyun oynanıyor. 10 bin kilometre öteden gelmişler, 3 bin kilometre öteden gelmişler. Biz bunlara niye geldiniz diye sormayacak mıyız? Niye geldiniz buraya? Niye bölmeye çalışıyorsunuz? Kendiniz bir olmak için uğraşıyorsunuz ama bizi bölmeye çalışıyorsunuz. Avrupa Birliği’ni bir tutmak için uğraşıyorlar. ABD’de eyaletleri bir tutmak istiyorlar. İnsan hakları getireceklermiş. Irak’a, Libya’ya da böyle girdiler. Parçalanmışlık ve bölünme getirdiler. Şunu bilin ki bunlarda vicdan ve merhamet olmaz. Suriye’de canını kurtarmak için buralara gelen kardeşlerimiz var. Avrupa’da kim kapısını açtı. Bunlarda vicdan olmaz. Allah bunların ocağına düşürmesin. Bu gün süslü konuşurlar, ama en ufacık menfaati olduğunda bu milletin bölünmesi için ellerinden geleni yaparlar. Biz bu olaylar karşısında uyanık olacağız. Ona göre bunların oyunlarını bozacağız. Nasıl ülke içindeki oyunları bozduysak, ülke dışındaki oyunları da bozacağız” şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Afrin’de şehitlerimiz oldu, gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize geçmiş olsun diyorum. Vatan sağ olsun. Biz yıllarca ne bir karış alırız, ne bir karış veririz diyerek uyutulduk. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle uyuyan dev uyandı. Damarımıza bastılar. Biz 7 düvelle yüzyıl önce nasıl baş ettiysek, bugün değil 7 düvel 77 düvelle baş ederiz. Bizi zorla Misak-i Milliye çekiyorlar. Orada da durmayacağız inşallah. Allah’ın izniyle Nizami Alemi bize kurduracaklar. Birlik ve beraberlikle inşallah Afrin’i de, Menbiç’i de, Fırat’ın doğusunu da, batısını da, kuzeyini de Nizami Alem içerisine çekeceğiz."

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da, “Dün gece aldığımız haber bizi üzüntüye boğdu. Afrin başta olmak üzere bu millet için, bu bayrak için, devlet için inandığımız tüm değerler için şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülke adına, bu bayrak adına, milletin her bir ferdi bu şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Sınırlarımızdan ülkemize sızan terör örgütlerinin yaptıkları onlarca saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu ülkenin bekası söz konusu olduğunda gözümüzü kırpmadan en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Binlerce kilometre öteden gelip terör örgütünü besleyenlerin bize söyleyecekleri tek bir sözünün olmaması gerekiyor. Terör örgütlerinin nasıl maşa olarak kullandıklarını bütün dünya görüyor” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, “Çok önemli tesislerin açılışını yapıyoruz. Adıyaman, Kahta hizmetin en iyisini hak ediyor. Bugün yaklaşık 100 milyonluk tesisin açılışını yapıyoruz. Bu tesise başladığımızda hayal dediler ama bugün Kahta bu sudan içmeye başladı. Hizmet noktasında Adıyaman ve ilçelerimiz bölgesinde parlayan yıldız olmaya başladı. Şehirlerimizde ne var ise köylerimizde onu görmeye başladık. Halkımız neyi istiyorsa olacak dedik ve hamdolsun ne istediysek sağ olsun Bakanlarımız destek verdi. Bugün burada Kahta hem içme hem arıtma tesisini açıyoruz” diye konuştu.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Afrin’deki şehitlerden dolayı hüzün yaşadıklarını belirterek, Kahta’nın özlem duyduğu tesisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Toprak, tesisin kazandırılmasında emekleri geçenlere teşekkür ederek, tesisin 2050 yılına kadar hizmet vereceğini kaydetti.

Konuşmalar sonrasında tesislerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşundan kişiler katıldı.