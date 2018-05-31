Bakan Özhaseki ve partililerden Erdoğan'a seçim bağışı

KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için bağış yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski bakan ve milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ile AK Parti Kayseri İl yöneticileri ve beraberindeki partililer, Ziraat Bankası'nın Kocasinan Şubesi önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere teşkilat olarak bağışta bulunmaya geldiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, şahsi olarak 13 bin TL yatırdı. Bakanın ardından da bankaya gelen diğer partililer seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.
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