Bakan Özhaseki'den esnaf ziyareti

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Özhaseki'nin Hunat Mahallesi'nde başlayan esnaf ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü de hazır bulundu.
Bakan Özhaseki, sohbet ettiği esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivas Caddesindeki esnafı da ziyaret eden Özhaseki, esnafın taleplerini de dinledi.
İş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Özhaseki, 24 Haziran seçimlerinde kendileri için destek ve dua istedi.
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