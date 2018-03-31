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Bakan Özhaseki'den Fransa'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "En son Fransa'nın tavrını gördünüz. 'Biz sizinle onlar arasında aracı olalım' gibi gafilane, cahilane sözde bulunuyorlar. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru güçleriyle, dağdaki eşkıyalar arasında hakemlik yapacaklarmış. Ne demektir ya? Bu nasıl bir sözdür böyle? Bunu yapabilmek sizin ne haddinize ne de size düşen bir iş. Siz olsa olsa el altından kalleşçe dışarıya birtakım yardımlarda bulunursunuz" - "Allah'a hamdolsun (Afrin) burada askerlerimiz bizim gururumuz ve yüz akımız oldular. Dünyaya da parmak ısırttılar. Bütün dünya Türkiye'nin artık bu bölgedeki en büyük oyun kurucu olduğuna inandı ve bundan sonra da yaptıkları her hesap içerisinde 'Türkiye ne der' diye bakıyorlar"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "En son Fransa'nın tavrını gördünüz. 'Biz sizinle onlar arasında aracı olalım' gibi gafilane, cahilane sözde bulunuyorlar. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru güçleriyle, dağdaki eşkıyalar arasında hakemlik yapacaklarmış. Ne demektir ya? Bu nasıl bir sözdür böyle? Bunu yapabilmek sizin ne haddinize ne de size düşen bir iş. Siz olsa olsa el altından kalleşçe dışarıya birtakım yardımlarda bulunursunuz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Katlı Kavşağı açılış töreninde yaptığı konuşmada, PKK belasının bitmek üzere olduğunu belirtti.

Yaptıkları operasyonlarla bunu ispatladıklarını dile getiren Özhaseki, kanser gibi adeta milletin bütün hücrelerine işleyen FETÖ belasını da söküp attıklarını ifade etti.

Özhaseki, Batı'nın uydurduğu DEAŞ'ı da temizlediklerini, onlara karşı da en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini söyledi.

Başarı olduklarını gördükçe Batı'nın karın ağrısının açığa vurmaya başladığına ve moralinin bozulduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"İki yüzlü tavırlarını devam ettiriyorlar, terör örgütlerine kucak açmaya devam ediyorlar, destek vermeye devam ediyorlar. En son Fransa'nın tavrını gördünüz. 'Biz sizinle onlar arasında aracı olalım' gibi gafilane, cahilane sözde bulunuyorlar. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru güçleriyle, dağdaki eşkıyalar arasında hakemlik yapacaklarmış. Ne demektir ya? Bu nasıl bir sözdür böyle? Bunu yapabilmek sizin ne haddinize ne de size düşen bir iş. Siz olsa olsa el altından kalleşçe dışarıya birtakım yardımlarda bulunursunuz. Sonra gidip biz o katilleri vurduğumuzda ağıtlar okursunuz. Başka elinizden bir şey gelmez sizin."

Özhaseki, Batı ülkelerinin tavrının sadece teröre destek vermek değil, bir taraftan da Türkiye'yi ekonomik olarak boğma amaçlı olduğuna işaret ederek, buna rağmen Türkiye'de işlerin iyi gittiğini belirtti.

- "PKK'nın Türkiye'deki lojistik üssü gibi davranıyorlar"

"Onlar ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, biz çok iyi işler yapmaya devam ediyoruz." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındaki bu tavrı anlıyoruz aslında. Onlardan merhamet beklediğimiz, iyilik dileklerini beklediğimiz yok ama anlayamadığımız şey, içimizdeki gafillerin, cahillerin bunlara destek vermeleri. Bakın şimdi PKK'lı belediyelere el konuluyor. Bizim ana muhalefet içeriden ağlamaya başlıyor. 'Niye el koyuyorsunuz?' diye. Devletten aldıkları parayı olduğu gibi dağa götürmek için çırpınıyorlar. Yatırım bütçeleri neredeyse sıfır. Öz kaynaklarında bir şey yok. PKK'nın Türkiye'deki lojistik üssü gibi davranıyorlar. Bunlara el konulduğu zaman bizim ana muhalefet ağlıyor. Sizlere ne oluyor, siz niye ağlıyorsunuz. FETÖ'nün her türlü yayın organına el konuluyor. Kapıda gösteri yapanlar bizim ana muhalefetin milletvekilleri. Sonra parti binalarını açıp, FETÖ'den mağdur olanlar bize gelsin. Ne yapacaksınız siz? Ne yapabilirsiniz siz."

Afrin'e gittiklerinde bütün milletin dua ettiğini, sabahları kalkıp fetih suresi okuduğunu ve ellerini açarak Allah'a dua okuduklarını aktaran Özhaseki, oraya ne için gittiklerinin belli olduğunu, işgal için gitmediklerini anlattı.

- "Biz ne yaptığımızı biliyoruz"

Bakan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörist unsurları temizlemek için gidiyoruz. Zaten ispatladık, yapıyoruz. Fakat bizimkiler içeriden başlıyorlar, 'Niye gidiyoruz ki oraya, zaten bu Afrin başka yere benzemez, Nusaybin'de 2 ay sürmüştü, Sur içi 3 ay sürmüştü, burası aylar sürer. Ne diye gidiyoruz? Gitmesek olmaz mı?' Şimdi de dışarıda bize karşı yapılan hareketlerdeki bu düşman tavrı, bize karşı bu muhalif tavrı anlayabiliyoruz. Fakat içimizdeki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz. Nasıl bir CHP ile karşı karşıya kaldığımızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne kadar kötülük, şer odakları varsa bunu sulandırabilmek adına yapılan söylemleri anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Ama önemli değil, kendileri bilir. Kimden yana olurlarsa olsunlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, bundan sonra da bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizin de farkındayız."

Afrin'de bir tek sivilin burnu kanamadan büyük bir mücadele örneği verdiklerini ifade eden Özhaseki, "Allah'a hamdolsun burada askerlerimiz bizim gururumuz ve yüz akımız oldular. Dünyaya da parmak ısırttılar. Bütün dünya Türkiye'nin artık bu bölgedeki en büyük oyun kurucu olduğuna inandı ve bundan sonra da yaptıkları her hesap içerisinde 'Türkiye ne der' diye bakıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil." diye konuştu.

Türkiye'nin yüzde 7,4 ile G20 ülkeleri arasında kalkınma hızında birinci olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, 2018'de bundan daha iyi olacağının gidişattan belli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve il protokolü, katlı kavşağın açılışını gerçekleştirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Mehmet Özhaseki

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