Bakan Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’na: “Algı operasyonunun peşindeler”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır” sözlerine ilişkin, “Algı operasyonunun peşindeler” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır” sözlerine sert tepki göstererek, “Bu hain terör örgütlerine destek verenlerin konuşmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Gerek Mecliste, gerekse Meclis dışında bu terör örgütlerine destek veren konuşmalar yapan özellikle ana muhalefet ve onun yanındaki PKK’nın siyasi uzantılarının söylediklerini anlamakta güçlük çekiyoruz. PKK’ya destek verenleri görevden alıyoruz, ilk bağıran bizim ana muhalefet oluyor. FETÖ ile büyük bir mücadele veriyoruz ama onlara destek çıkan ne yazık ki ana muhalefet oluyor. Sonrada çıkıyorlar ‘En büyük FETÖ’cü Cumhurbaşkanı’ gibi abes bir laf ediyorlar. Gülelim diye mi söylüyorlar, merak ediyorum. Gülelim diye söylemedikleri kesin ama bir algı operasyonunun peşindeler. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun iş başına gelmesiyle beraber CHP’de bir tavır değişikliği oldu. Eskiden ulusalcı çizgisinde olan bir Deniz Baykal vardı, gittikten sonra her şeye müsait olan bir CHP geldi. İşler ve güçleri algı olmaya başladı” dedi.