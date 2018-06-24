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Bakan Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı sandıkta en çok oyu Erdoğan aldı

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kayseri'de oy kullanma işleminin 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıklardaki oyların sayımına başlandı.

Bakan Özhaseki'nin oy kullandığı Tavlusun Mahallesi Hasan-Nuriye Ünlen İlkokulu'ndaki "1626" numaralı sandıkta oyların sayımı tamamlandı. 346 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta 314 seçmen tercihini yaptı.

Buna göre sandıktaki oylardan cumhurbaşkanlığı için verilen oyların 257'sini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Kalan oyların 28'ini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 16'sını İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, 4'ünü HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, 2'sini de Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu paylaştı, 7 oy geçersiz sayıldı.

Özhaseki'nin oy kullandığı sandıkta milletvekili için kullanılan oylardan ise AK Parti'ye 208, MHP'ye 40, İYİ Parti'ye 28, CHP'ye 14, Saadet Partisine 5, HDP'ye 5, bağımsız aday Güven Çim'e 1, Cumhur İttifakına 3, Millet İttifakına 2 oy çıktı, 8 oy geçersiz sayıldı.

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