Bakan Özhaseki:Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de muhtarlarla istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız. Senede 500 bin ev yıkacağız ve yerine yenisini yapacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentte imar barışı toplantısı düzenlendi. Kayseri ve ilçelerindeki muhtarların katıldığı toplantıda 8 Haziran'da ülke genelinde başvuruları başlayan imar barışı hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşkesinden biridir. Yer üstündeki fitne odakları ile savaşırız. Ancak yer altındaki deprem ile savaşacak halimiz yok. Depremde öncelikli kural çürük zeminlere ev yapmamamız lazım. Bu ülkenin topraklarının yüzde 66'sı 1'inci ve 2'nci derece deprem bölgesidir. Müthiş bir tehlike var. Ege'de bizim deprem haritamız kıpkırmızı. 55 milyon insanımız deprem bölgelerinde yaşıyor. Son yıllara yıkıcı depremler nedeniyle mali kaybımız 100 milyar dolar. Belli aralıklarda bu depremsellik kendini ortaya koyuyor. Biz, depreme karşı şehircilik şurasını topladık. Depreme karşı fikir söyleyebilecek herkesi davet ettik. Yasalar, yönetmelikler çıkardık. Yol haritası belirledik. Bizler, kentsel dönüşümü yerinde yapıyoruz ve yapacağız. Sosyal devlet vatandaşın ihtiyacını düşünen, sorunu çözen devlettir. Bundan sonra 15-20 katlı kutu evler olmayacak. Yarın insanın başına bu evler bela olur. Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız. Senede 500 bin ev yıkacağız ve yerine yenisini yapacağız. Hiç kimse bana parayı nasıl bulacağımı sormuyor. Çünkü, Kayserilidir bulur Bakan Özhaseki diyorlar. Biz bakanlık olarak Güneydoğu'da binlerce ev yaptık. Maliyeden para almadık. Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın yolunu bulacağız. Gittiğim yerlerde belediye başkanlarımıza şehirlerinin depremlere hazırlama yönünde uyarılarımızı yapıyoruz. Bakanlığımızın sağladığı kolaylıkları anlatıyoruz " dedi. "TÜRKİYE'DE İMARA VE KANUNA UYGUN YAPI MİKTARI YÜZDE 25" Türkiye genelinde 26 milyon 330 bin yapı olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki , "Ülkemizde iş yeri, konut anlamında 26 milyonu aşkın bir yapı var. Ancak bu yapıların sadece yüzde 25'i kanuna ve imara uygundur. Geri kalan yüzde 75'lik yapı uygun değil. Bundan dolayı 80 milyon vatandaşın 55 milyonu devlet ile imar durumundan kaynaklı olarak kavgalıdır. Vatandaş devleti ile kavgalı olmaz. Bunu çözmek de bana nasip oldu. Kimsenin cesaret edemediğini hamdolsun yaptık. İmarla ilgili bütün şikayetleri imar barışı ile yok edeceğiz. İmar barışı yasasına göre vatandaş kendi rızasıyla gidip başvurusunu yapıyor. 8 Haziran'dan bu yana bugün itibariyle 1 milyon aşkın vatandaş imar barışı için başvuru yapıyor. İmar barışının en büyük faydası sağladığı psikolojik rahatlık. Kimsenin evim yıkılır mı diye bir düşüncesi olmayacak. Bu kanundan boğaziçi kenarındaki yalılar, Sultanahmet ve Süleymaniye arasındaki hat ve üçüncü olarak Gelibolu adasındaki alan bu durumdan yararlanmayacak" diye konuştu. 'TEMEL PAŞA'NIN ALNINDAN ÖPÜLÜR' Ülke gündemi ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özhaseki, "Son 2-3 yılda hükümetin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. PKK, FETÖ ve IŞİD belası ile uğraştık. Bu belaların hepsinin üstesinden geldik. FETÖ'yü ülkede ameliyat gibi yaptık, kaldırdık attık. Masum olanlar varsa hakkını korumaya çalışıyoruz. Hiçbir iş yeri, kasasını soyan, makinesi kıran işçiyi yanında çalıştırmaz. Bunlar da ülkeye zarar veren insanlardı. Bizde kanser gibi ülkenin hücrelerine yayılan bu lanet mikrobu temizledik attık. Türkiye'nin bekası konusunda ciddi adımlar attık. Batı'nın yaptığı kötülükleri anlıyorum. Ancak, bizim içerimizde bunlara çanak tutacak muhalefet partileri anlamıyorum. Oy çok mu önemli ? Bu milletin istiklalinde, istikbalinde çok mu önemli ? Şu ana kadar hiçbir partili belediyeyi ayırt etmeden hizmet etmeleri için paralarını gönderiyorum. Ana muhalefet doğu ve güneydoğuda atadığımız kayyumlardan çok rahatsız oldu. Seçime gittiğimiz için ana muhalefet, HDP'ye selam çıkıyorlar. Temel Paşa'nın alnından öpmek lazım. Siz şimdi onun apoletlerini sökmek istiyorsunuz. Vay size vay. Ben, PKK ile FETÖ ile şöyle mücadele edeceğim diyen ana muhalefet yetkisi görmedim. Bizim işimiz şeytan taşlamak. Şu an şeytan taşlıyoruz" diye konuştu

