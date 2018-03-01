Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOBİ-Gel Destek Programıyla, 2 bin 49 KOBİ’mize 524 milyon Lira tutarında destek vereceğiz. Tüm destek programlarımızla, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedefliyoruz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreninde konuştu. KOSGEB’in, bir yandan KOBİ’lere can suyu olduğunu, diğer yandan da yeni girişimcileri ekonomiye kazandırdığını belirten Bakan Özlü, en büyük ve en değerli sermayenin girişimci sermayesi olduğunu söyledi.

"Bir ülkenin, nitelikli girişimci sayısı ne kadar büyükse, o ülkenin ekonomisi o kadar büyük, geleceği o kadar parlak olacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Özlü, "Ne kadar çok fikir ve ne kadar çok girişimci olursa, o kadar çok istihdam, o kadar çok büyüme, o kadar çok katma değer olur. O yüzden, KOBİ’lerimize verdiğimiz destekler kadar, onların girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini de teşvik ediyoruz. Yeni yapılanma, yeni vizyon ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda; temel önceliğimiz, imalat sanayi ve yüksek teknoloji olacaktır. Bakanlık olarak, tüm bağlı kurumlarımızla birlikte, yüksek teknolojili ürünlere odaklanmış bulunuyoruz. KOSGEB’i öncelikli olarak, imalat sanayimize yönelik teşviklere yönlendiriyoruz. Bunun en somut örneği, bugün sonuçlarını açıklayacağınız KOBİ-Gel Destek Programıdır. KOBİ-Gel Destek Programıyla, 2 bin 49 KOBİ’mize 524 milyon lira tutarında destek vereceğiz. Tüm destek programlarımızla, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede, KOSGEB’in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ’lerimiz üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Teknolojiye yatırım yaparak, Türk ekonomisinin bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Verdiğimiz desteklerle, rekabet gücümüzü artırıyor, katma değer oluşturuyor, istihdamı büyütüyoruz. KOBİ’lerimizi yerli üretime teşvik ediyoruz. KOBİ’lerin ARGE ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli ve yerli üretimi bir beka mücadelesi olarak gördüklerine dikkat çeken Özlü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını, 2023 yılına kadar en az yüzde 10 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefine, KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimizle birlikte yürüyoruz. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımızı başlatmış bulunuyoruz. KOSGEB’in, yüksek teknolojiye vereceği destekleri; bu programın önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Türkiye’de üretilecek her sanayi ürününe, büyük teşvikler vereceğiz. Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli ve milli sanayimize bakışımızın en somut ifadesi olmuştur. Kendi KOBİ’lerimizle, kendi finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üreteceğiz. KOSGEB, 28 yıllık tecrübesiyle; ‘güçlü KOBİ, güçlü girişimci, güçlü Türkiye’ hedefine kilitlenmiş durumdadır. Küçük, büyük demeden, üretmek isteyen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."