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Bakan Özlü: “70 personel daha denetçi kadrosuna eklenecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, farklı kurumlar tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetimi faaliyetlerinin önemli bir kısmının bakanlığın yetki ve sorumluluğu alanında gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu kapsamda 70 personel daha denetçi kadrosuna eklenecek” dedi.Türkiye’de PGD kapsamında yapılan her 100 denetimin 65’inin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Özlü, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlayarak, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, farklı kurumlar tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetimi faaliyetlerinin önemli bir kısmının bakanlığın yetki ve sorumluluğu alanında gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu kapsamda 70 personel daha denetçi kadrosuna eklenecek” dedi.
Türkiye’de PGD kapsamında yapılan her 100 denetimin 65’inin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Özlü, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlayarak, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Merdiven altı üretimi bitirmek, haksız rekabeti sonlandırmak, sanayi üretiminde yerlileşmenin sağlanması ve ihracatın artırılması amacıyla piyasa gözetim ve denetimlerini (PGD) sürdüreceklerinin altını çizen Özlü, şöyle devam etti:
“Bu hedeflere ulaşmak ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamak amacı ile sahada PGD yapan denetçilerimizin sayısını artırıyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızda çalışan mühendis kadro ünvanlı 70 personele yönelik ’Aday Denetçi Eğitimi ve Sınavı Eğitim Programı’ gerçekleştirilecektir. Program kapsamında teknik ve hukuki eğitimin yanı sıra etik davranış ilkeleri ve denetimde iletişime yönelik eğitimler de yer alacaktır.”
Bakan Özlü, halen 153’ü merkezde, 649’u ise taşrada olmak üzere toplam 802 denetim personeli olduğunu da sözlerine ekledi.
Söz konusu unvan değişikliği ile ilgili olarak yapılacak sınav ve eğitimlerin dahil olduğu program, 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (ÇASGEM) gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar, Piyasa Gözetimi (PGD) Denetçi Kimliği almaya hak kazanacaklar.

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