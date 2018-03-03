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Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 20:08 | Son Güncelleme

ANMOGEP ORTAK ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay'da Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Ortak Üretim Tesisinin açılışını yaptı.

ANMOGEP ORTAK ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay'da Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Ortak Üretim Tesisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Faruk Özlü, Hatay'ın mobilya üretiminde eski günlere dönebilmesi için bu gibi tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yüksek teknoloji ürünleriyle hem kalitenin hem de ülkeye gelen girdinin artması için teknolojik gelişmelerin takip edilmesini isteyen Bakan Özlü, "Eskiden mobilya üretiminin ve el işçiliğinin merkezi olan Hatay'ı yeniden eski günlerine kavuşturmak durumundayız. Bunu da ancak mobilyacı esnafını ve KOBİ'leri destekleyerek yapabiliriz. Türkiye'nin 2017 yılındaki ağaç ve orman ürünleri ihracatı 4.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hatay'ın ise 57 milyon dolar. Bu ihracat rakamı Hatay'daki mobilya sektörünün sahip olduğu potansiyelin çok altındadır. Bu proje Hatay ihracatına ivme kazandıracak bir projedir. Bu proje kapsamında bir atölye açmıyoruz, mobilyacı kardeşlerimiz için eğitim, danışmanlık, tanıtım ve promosyon çalışmalarını da yapıyoruz. Artık 'yükte ağır pahada hafif' mantığını bir kenara bırakıyoruz. Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve yüksek teknolojili ürünlere dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışını Bakan Özlü ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Bakan Özlü ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Faruk Özlü ayrıca, Hatay'ın yöresel ürünlerinden olan 'sürk çökeleğinin' coğrafi işaret tescil belgesini Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'e, 'Hatay ipeğinin' coğrafi işaret tescil belgesini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, 'defne sabununun' coğrafi işaret tescil belgesini ise Yayladağı Kaymakamı ve Samandağ Kaymakam Vekili Ömer Faruk Yüce'ye teslim etti.

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