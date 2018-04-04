Yerli ve milli üründe önemli adımların atıldığı 2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı’na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1.1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek’’ dedi.

Yerli ve milli ürün üretimini ve kullanımını artırmayı, su ve atık su sektöründe ithal ürün kullanımını azaltmayı hedefleyen “Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı”, İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, iş ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) destek verdiği çalıştayda, yerli ürün kullanımı ve üretiminin önemi konuşuldu.

"Yerleştirme Yürütme Kurulu kurduk’’

Bakan Özlü, çalıştayda yaptığı konuşmada, “İSKİ güzel bir iş başarmış ve bütün kurumlara örnek olmuştur. Yerleştirme konusunda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yılın başında Yerleştirme Yürütme Kurulu kurduk, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcımızın başkanlığında 5 bakandan oluşan bir kurul. Burada sanayi ürünlerini yerleştirmeyi hedefliyoruz, yani sanayimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 43 grup ürün grubunda 19.6 milyar dolarlık bir liste ortaya koyduk. Buraya bu listedeki ürünleri ürün bazlı tek tek yerleştirmek için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.