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Bakan Özlü: "Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1.1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Yerli ve milli üründe önemli adımların atıldığı 2.

Yerli ve milli üründe önemli adımların atıldığı 2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı’na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1.1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek’’ dedi.
Yerli ve milli ürün üretimini ve kullanımını artırmayı, su ve atık su sektöründe ithal ürün kullanımını azaltmayı hedefleyen “Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı”, İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, iş ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) destek verdiği çalıştayda, yerli ürün kullanımı ve üretiminin önemi konuşuldu.

"Yerleştirme Yürütme Kurulu kurduk’’
Bakan Özlü, çalıştayda yaptığı konuşmada, “İSKİ güzel bir iş başarmış ve bütün kurumlara örnek olmuştur. Yerleştirme konusunda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yılın başında Yerleştirme Yürütme Kurulu kurduk, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcımızın başkanlığında 5 bakandan oluşan bir kurul. Burada sanayi ürünlerini yerleştirmeyi hedefliyoruz, yani sanayimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 43 grup ürün grubunda 19.6 milyar dolarlık bir liste ortaya koyduk. Buraya bu listedeki ürünleri ürün bazlı tek tek yerleştirmek için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Akkuyu Nükleer Santrali’nde yerli çelik kullanılacak’’
İSKİ’nin faaliyetlerini önemsediğini ifade eden Bakan Özlü, "Başta Genel Müdür Fatih Turan olmak üzere tüm İSKİ çalışanlarını kutluyorum. GSM operatörler tedarikçi ama öğretici şirketlerimize de 2018 yılı için bakanlarımız bütçesine 253 milyon TL hibe yapacağız. Mutsuz olmaya gerek yok, biz yapabiliriz. Nükleer santralde kullanılacak olan 1.1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek. Yani Akkuyu Nükleer Santrali’nde sadece kum döken, inşaat işi yapan değil, bakın yerli çelik üreticilerimiz çelik üretecek" diye konuştu.

‘‘Çalıştay sonuçlarını çözmek için çalıştık’’
Yerli ürün üretmenin önemine değinen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise, “Her alanda yerli ve milli ürünlerin kullanımı, buna bağlı teknolojilerin üretilmesinde artık söz değil, icra zamanının geldiğini hepimiz biliyoruz. Mesele artık sadece ekonomik değil, bir özgüvenle varlık meselesi. Bu konuda devletimizin özel sektöre ve kamuya büyük bir motivasyonu söz konusu. Geçtiğimiz yıl çalıştayımızın ilkini düzenlemiştik. O yıl açılış konuşmasını yaparken su sektöründe yerli ve milli ürünleri nasıl geliştiririz, mevcut ürünleri nasıl daha ileri götürürüz sorularına cevap aradığımızı ifade etmiştik. İlk çalıştayımızda 91 firma, 193 temsilciyle bu soruları masaya yatırdık. Devamında da çalıştay sonuçlarının bir temenniden ibaret kalmaması için birlikte çalıştık’’ dedi.

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