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Bakan Özlü: "Bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olma iddiasındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

KARS (İHA)

KARS (İHA)

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