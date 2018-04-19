Bakan Özlü: “Bütün ekonomik politikalarımızın hedefi girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bütün ekonomik politikalarımızın hedefi girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak” dedi.

Başakşehir Belediyesi BİKAM ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayan katılımcıların sertifikaları verildi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda girişimci vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan program, girişimcilik hikayeleri ve katılımcılarının sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

“Vatandaşımızın derdi ile dertlenen bir belediyecilik anlayışındayız”

Girişimci vatandaşlarla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ”Girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan siz değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları bu önemli işbirliği için Başakşehir Belediyemiz ve KOSGEB’e teşekkürler ediyorum. Bugünkü sertifika programında olduğu gibi AK Partili Belediyeler iş kurması ve girişimcinin adım atması, geleceğe güvenle bakması için projeler üretiyor. Biz vatandaşın derdi ile dertlenen bir belediye idaresi anlayışına sahibiz. Bu anlayışı Türkiye’nin her yerinde devam ettireceğiz. Hükümetimiz bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz girişimin değerinin farkındadır. Bundan dolayı bütün ekonomik politikalarımızın hedefi girişimcinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye girişimcinin desteklenmesi konusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Kıymetli katılımcılar girişimcilerimize verdiği destekten dolayı Başakşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan girişimcilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.