Bakan Özlü: Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim olan yerde diktatörlüğün olmayacağını belirterek, "Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur. Bunun çok örneği var. Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi" dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyunu Çilimli Topçular Mahallesi'nde bulunan Çilimli Anadolu Lisesi 1007 nolu sandıkta kullandı. Bütün adaylara başarılar dileyerek oyunu kullanan Bakan Özlü, oyunu kullandığı okulun daha önce ilkokul olduğunu ve kendisinin de bu okulda okuduğunu söyledi. Diktatörlerin seçim olmayan yerlerde olduğunu belirten Özlü, "Seçim çok güzel gidiyor. Türkiye seçimlerle kendisini yeniliyor. Bu seçim yeni bir sistemin başlangıcı, bütün Türkiye'de güzel bir seçim ortamı geçiyor. Türkiye'ye demokratik konularda sıkıntı var diyenler, Türkiye'de zaman zaman diktatörlük var diyenler baksınlar, seçim olan yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur. Bunun çok örneği var. Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi. Hem Müslüman ülke, hem demokrasiyi içine sindirmiş ve uygulayan tek ülke. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve Düzcemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah saat 17.00'de sandıklar kapanacak. Bakacağız, aziz milletimiz her zaman doğru takdirlerde bulunur, aklı selim davranır. Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugün de 24 Haziran'da milletimizin terazisi doğru tartacak" dedi.

