Bakan Özlü, Düzce’de 4 ürününe patent verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi açılışlar için gittiği Düzce’de ilin 4 ürününe patent verdi.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de ilk olarak Düzce Belediyesi tarafından yaptırılan katlı Pazar yerinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Faruk Özlü, her ay yeni yerlerin açılışını yapmak istediklerini, planlamasını da yaptıklarını ve bunu yavaş yavaş hayata geçirdiklerini belirtti. Özlü, “Düzce için çalışıyoruz. Bugün Pazaryeri açılışı ve otobüslerin hizmete girmesi var, gelecek ayda inşallah üniversite hastanemizin inşaatı olacak. Böylece her ay Düzce’de bir açılış yapacağız. Düzce için güzel işler yapıyoruz. İl Başkanımızla, milletvekili arkadaşlarımızla, valimizle tam bir uyum ve mutabakat içerisinde güzel işler yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birlikte yapıyoruz birlikte başarıyoruz. Düzce’nin bugünü dünden daha iyi, yarını da bu günden daha iyi olacak. Bu pazaryerini kuranlar, hayata geçirenler, emeği geçen herkese, eski belediye başkanımıza, teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından ise Bakan Özlü, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve protokol üyeleri pazar yerinin açılış kurdelesini kestiler. Kurdele kesilmesi sonrasında Bakan Özlü ve beraberindekiler kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafını ziyaret etti. Bakan Özlü, daha sonra Düzce Belediyesi tarafından alınan 5 adet körüklü otobüsü hizmete soktu. Ardından Otobüs ile pazar yerinden Düzce Valiliğine kadar belediye otobüsü ile gitti.

Düzce’nin 4 ürünü patent aldı

Bakan Özlü ve beraberindekiler Düzce Valiliği toplantı salonunda Düzce adı ile patent alan Akçakoca Melengüç Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pidesi, Düzce Acıkası ve Düzce Köftesi’nin patent belgesi törenine katıldı. Özlü, yaptığı konuşmada “Bugün Düzce’mizin ve Akçakoca’mızın 4 coğrafi işaretinin tescil belgelerini takdim etmek üzere bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumumuz tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi. Tüm illerimizde coğrafi işaret konusundaki farkındalık artarken Düzce’mizin de bu konuda öncü illerden biri olması gurur verici. 4 ürünümüzün coğrafi işareti tescil edildi ancak işimiz daha bitmedi. Çünkü Düzce’mizin 6 ürününün daha tescil edilmesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar sürüyor. Bu ürünlerin de incelemesi tamamlanınca; Konuralp pirinci, Akçakoca sarı fındığı, Düzce elma sirkesi, Düzce fındıklı tahin helvası, Düzce şırası ve Düzce kestane balı da Düzce’mizin bir değeri olarak kayıtlara geçecek. Böylece hem bu ürünlerimiz koruma altına alınacak, hem de katma değeri yüksek ürünler arasına girerek, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Çünkü coğrafi işaretli ürünlerin kalitesi ve özgünlükleri garanti altına alınırken, gerek yurt çapında gerek dünyada ön plana çıkma şansına kavuşurlar. Bugün tescil belgelerini takdim edeceğimiz. Düzce’mizin ve Akçakoca’mızın bu değerlerini de inşallah daha üst noktalara taşıyacağız. Coğrafi işaretler, sadece ekonomik açıdan önemli değildir. En başta, milli ve kültürel değerlerimiz olmaları dolayısıyla coğrafi işaretlerimize, yörelerimizin bu kıymetlerine, sahip çıkmak zorundayız. Coğrafi işaretlerimizi tescille koruyup denetimlerle kontrol altına aldığımızda, hem üreticinin sahte üreticilerden korunmasını sağlamış oluyoruz. Hem de tüketicinin sahte ürünlerden zarar görmesinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

Bakan Özlü, AK Parti Kadın Kolları Kongresine katıldı

Valilik ziyaretinin ardından ise AK Parti Düzce Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılan Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada “Annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak tüm hayatımızın ayrılmaz parçası olan kadınlarımızın, dava arkadaşımız olarak da yanımızda olmasının, bizlere nasıl bir güç verdiğini bilmenizi istiyorum. Heyecanınız, coşkunuz, bu davaya olan inancınız, bizim için en büyük cesaret kaynağıdır. Biliyoruz ki, kadınlarımız bizim yanımızdaysa, çıktığımız yolda sizlerle birlikte yürüyorsak, önümüze hiçbir engel çıkamaz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren, ayrım yapmadan bütün kesimlerin sorunları ile ilgilendik, dertlere derman olmak için çalıştık. Her türlü ayrımcılığa karşı savaş açarken, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık ayıbını bitirmek için ciddi adımlar attık. Kadın kollarımız, AK Parti’nin ana taşıyıcı kolonlarından biri olarak hem partimize hem de ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Çünkü AK Parti, makam mevki için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için yola çıktı ve hep o yolda yürüdü. AK Partili kadınlarımız, bu yolda döktükleri her terin, attıkları her adımın ne anlama geldiğini bilerek, gece gündüz demeden çalıştı. O yüzden 16 yıldır özellikle kadın kollarımızda hiçbir yorgunluk olmadı, heyecan bir an bile eksilmedi. İnanıyorum ki bundan sonra da o heyecan ilk günkü gibi taze, çabalarınız ilk günkü gibi yoğun olacak. AK Parti 10 milyonu aşkın üyesi olan çok büyük bir ailedir. Ve aile kenetlenmenin, birlik ve beraberliğin en somut halidir. Bu 10 milyonluk ailenin 4.5 milyonu aşan kadın üyesi, AK Parti’nin gücünün temel dinamosudur” şeklinde konuştu.

Tek liste ile gidilen kongrede AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş oldu. Bakan Özlü, kongrenin ardından ise Düzce Valiliğinde İl Genel Meclis üyeleri ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.