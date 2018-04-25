Bakan Özlü: Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 alanında geride kalmadığını belirterek, "Antartika'ya bilim üssü kuruyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye’yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova'da AK Parti teşkilatı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen 'Siyaset Akademisi' programına katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssünü kurmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Bakan Özlü, “Hepimizin bildiği gibi Afrin’de bir operasyon düzenliyoruz. Afrin’de Türkiye Cumhuriyet Devleti bir operasyon düzenliyor. Nedir bu; Türkiye’nin güvenliği için. Türkiye’nin dış güvenliğini sağlamak için. Bir yanda Afrin’de güvenlik operasyonu yürütülürken hiç kimsenin farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti bir operasyon da Antarktika'da yürütüyor. Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz. Son 1,5 aydır Antarktika'da 30’a yakın bilim adamı, bizim gönderdiğimiz bilim adamı, Antarktika'da Türkiye’nin kuracağı üsttün yerini belirleme çalışması yapıyor. Fizibilite çalışması yapıyor. Sadece Afrin’de değil Antarktika'da da operasyon yürütüyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye’yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır. Bakın Antarktika anlaşması 1959’de imzalandı. 29 ülke var araştırmada söz sahibi. Türkiye inşallah 30’uncu ülke olacak. Bütün şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. İnşallah gelecek yıl Türkiye’de üssümüzü inşa edip Antarktika'ya getirip bilim üssümüzü kuracağız. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye küresel bir oyuncudur. Bölgesel bir güçtür. Türkiye’nin bölgesindeki hadiseler Türkiyesiz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez. Türkiye olmadan dünya siyasetindeki gelişmeler doğru değerlendirilemez” dedi.

“ENDÜSTRİ 4.0’DA GERİDE DEĞİLİZ”

Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi konusunda geç kalmadığını söyleyen Bakan Özlü, “Türkiye’nin 4. sanayi devrimine 1,5 yıldır çalışıyoruz. Dördüncü sanayi devrimini Türkiye’nin ıskalamaması için, Türkiye’nin geri kalamaması için, hatta Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olması için 1,5 yıldır çalışıyoruz ve çok güzel bir yol haritası çıkardık. Altı bileşenden oluşan bir yol haritası çıkardık. Yapay zeka teknolojileri, otonom robotlar, endüstriyel bulut platformu, endüstriyel siber güvenlik, eklemeli imalat yöntemleri ve teknolojileri, akıllı sensor teknolojileri gibi bir çok teknolojide Türkiye’nin öncü olması için çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip etti. Birinci sanayi devrimi olduktan 100 yıl sonra birinci sanayi devrimini yakalayabildik. Keza ikincisi de öyle. Üçüncü sanayi devrimini 30 yıl geriden takip ettik. Bakın arkadaşlar, dördüncü sanayi devrim, Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz. Şu anda başa baş gidiyoruz. Arada fark varsa belli ülkelerde, Almanya, Amerika gibi 3,5 yıl filan. 4 yılı bulmaz. Arada çok ciddi bir fark yok. Biz yine dördüncü sanayi devrimini gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olacağız” diye konuştu.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Bakan Özlü, “Değerli arkadaşlar önümüzde bir seçim var. 24 Haziran, yaklaşık 60 gün var. 24 Haziran seçimleri aslındaki Türkiye’deki sistem değişikliğinin başlangıcı olacak. Artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyoruz. Yeni sistemin paydaşları, dinamikleri eskisinden farklı. Yeni sistemde kararları hızlı alacağız, süreçleri kısaltacağız. Dolayısıyla Türkiye’nin sıçrama, hamle yapması yönetim modeli açısından daha kolay olacak” dedi.

Bakan Özlü’ye AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile İl Başkan Vekili Ali Rıza Alkış tarafından tablo hediye edildi.